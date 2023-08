Hitzeschlacht bei der Saarland-Pfalz Rallye

Das Podium knapp verpasst: Christian Lemke (r.) und Stehan Schneeweiß. © Dörrenbächer

Nur denkbar knapp verpasste der Dörverdener Christian Lemke mit Beifahrer Stephan Schneeweiß das Podest bei der Saarland-Pfalz Rallye.

Dörverden – Der ADAC Opel e-Rally Cup und die Deutsche RallyeMeisterschaft gingen in die nächste Runde. Die ADAC Saarland-Pfalz Rallye war der fünfte von acht Meisterschaftsläufen des ADAC Opel e-Rally Cup 2023. Dort war auch der Förderfahrer des ADAC Weser-Ems, Christian Lemke, zusammen mit seinem Beifahrer Stephan Schneeweiß am Start.

Nach dem Aufbau des Service, der Dokumenten- und technischen Abnahme, konnte das Duo den Start kaum abwarten, wie Lemke berichtet: „Wir hatten ein super Gefühl und freuten uns auf jede einzelne Wertungsprüfung. Bei dem Shakedown, der als Test vor dem offiziellen Start galt, konnten wir uns als Team mit wechselnden Wetterbedingungen gut auf das Wochenende vorbereiten und das Fahrzeug darauf anpassen. Ab Veranstaltungsbeginn mussten wir uns jedoch keine großen Gedanken über die Reifenwahl machen. Strahlender Sonnenschein und ein klarer Himmel versprachen trockene Wertungsprüfungen und Hitze im Cockpit. Das Ziel war es, vorne mitzufahren.“ Bei Außentemperaturen um die 30 Grad werden es in einem Rallyeauto gerne mal 50 Grad und mehr. Da gilt es einen kühlen Kopf bewahren. Im vergangenen Jahr noch durch technische Ausfälle ausgebremst, sollte es dieses Mal nicht passieren.

Saisonhighlight steht unmittelbar bevor

Der Startschuss fiel für unseren ADAC Opel e-Rally Cup bei der Wertungsprüfung „Haupersweiler“. Mit nur 3,3 Sekunden Abstand zum Podium in der NCEKlasse, erwischten Lemke/Schneeweiß einen guten Start. Es folgte die zweite Wertungsprüfung „Windpark“ und nach dem ersten Service wurden die Prüfungen wiederholt unter die Räder genommen. Am Ende des ersten Veranstaltungstages lag das Duo auf einem guten fünften Platz im Gesamtklassement, jedoch mit 19,9 Sekunden Rückstand und hoffte auf einen guten Start am Samstag im Teilnehmerfeld. Der Samstag lief von Beginn an gut. In der sechsten Wertungsprüfung verbuchten beide die zweitschnellste Zeit. Auch die Wertungsprüfungen danach waren von den Zeiten in Ordnung. Auf der Powerstage der neunten Wertungsprüfung fuhren Lemke/Schneeweiß als Drittplatzierte drei zusätzliche Meisterschaftspunkte ein. „Bei manchen Wertungsprüfungen waren so viele Zuschauer an den Strecken, dass man meinen könnte, es wäre ein WM-Lauf. Das war echt großartig. Am Ende belegten wir mit Platz fünf ein gutes Ergebnis. Der Abstand zum Podest war mit 13,2 Sekunden minimal. Unser Fahrzeug lief unter diesen Wetterbedingungen sehr gut. Ich möchte mich bei meinem Beifahrer Stephan Schneeweiß bedanken. Er hat an diesem Wochenende einen super Job gemacht. Gleiches gilt für mein Serviceteam“, so Lemke. Souveräner Sieger wurde Calle Carlberg, gefolgt von Max Reiter. Der Schwede führt damit den weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal an.

Auf die Teilnehmer des ADAC Opel e-Rally Cup wartet derweil ein besonderes Saisonhighlight. Vom 1. bis 3. September starten die schnellen Stromer im Rahmen der Rallye Mont Blanc rund um Morzine, einem Lauf zur exzellent besetzten Französischen Meisterschaft, bei einer der anspruchs- wie reizvollsten Rallyes des Kontinents.