Hinrunden-Aus für Percani

Ottersberg – Für Ottersbergs Landesliga-Coach Jan Fitschen ist die anstehende Heimpartie gegen den Tabellennachbarn SV Eintracht Lüneburg (Platz 10) eine der bisher wichtigsten der Saison.

Denn der 3:2-Sieg in Gellersen am vergangenen Wochenende wäre für ihn nur halb so viel Wert, sollte dieser jetzt nicht vergoldet werden können: „Das ist ein ganz wichtiges Heimspiel für uns. Wir sollten jetzt unbedingt nachlegen!“ Einer, der dabei allerdings nicht mithelfen kann, ist Stürmer Egzon Percani. Der musste beim Triumph in Gellersen in der 74. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Diagnose: Eckgelenksprengung in der Schulter. „Damit ist für ihn die Hinrunde gelaufen. Das ist bitter, denn er wird uns schon sehr fehlen“, hadert da Fitschen ein wenig. Zumal auch Nicklas Falldorf (Studium) nicht dabei sein kann, Samet Ögütucen immer noch gesperrt ist. „Zudem plagen sich Enes Acarbay, Jannik Tölle als auch Marcel Brendel mit einigen Blessuren herum. Ihr Einsatz ist fraglich“, zuckt da der Ottersberger Übungsleiter schon ein wenig genervt mit den Schultern. vst