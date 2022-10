Hilmar Meyer triumphiert in Spanien

In Spanien nicht zu schlagen: Der Morsumer Hilmar Meyer triumphierte auf Come and Fly. © Wächter

Die internationalen Springen in Oliva Nova in Spanien sind immer noch das Highlight des Turnierherbstes. Der Morsumer Hilmar Meyer feierte im Rahmen der Mediterranean Equestrian Tour einen tollen Erfolg, denn mit seinem 11-jährigen Oldenburger Come and Fly gewann er den Grand Prix Qualifier der Gold Tour über 1,45 Meter. Nur 13 der über 30 gestarteten Paare blieben fehlerfrei.

Morsum - Hilmar Meyer und Come and Fly setzten sich mit rund einer halben Sekunde Vorsprung gegen die starke Konkurrenz durch. Auch auf Stak Cornet war er erfolgreich, denn im Zwei-Phasen-Springen über 1,30 erreichte Hilmar Meyer Platz zwei. Mit Simbayo Boy (Simbayo x MV Carolus) holte sich der erfahrene Reiter außerdem noch Platz drei über Hindernisse mit bis zu 1,35 Metern Höhe. Schon am vergangenen Wochenende konnte Alexa Stais in Spanien punkten und legte nun noch einmal nach. Im Finale der siebenjährigen Pferde holte sich die Thedinghauserin im Sattel von Pezi Platz zwei.

Außerdem startete Elske Marei Pilzner für den RV Graf von Schmettow in Friedrichshulde. Dort holte sie mit dem Hannoveraner Zum Glück einen dritten Platz in einer Reitpferdeprüfung. Mia Geyer (RV Aller-Weser) sicherte sich in der Dressurreiterprüfung auf A-Niveau auf Graciellas Amazing Boy Platz drei. Auch der Dressurreiterclub Brunshausen veranstaltete noch ein Dressurturnier, in dessen Rahmen sich Kathrin Dittmer vom RV Aller-Weser mit Samanna Platz zwei einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A schnappen konnte. Für ihre Performance mit der vierjährigen Hannoveraner Stute von Secret erhielt Dittmer eine Wertnote von 8,0. Vereinskollege Otto Walter erreichte im selben Wettbewerb auf Top Girl Platz vier. Ähnlich ging es für die beiden Reiter in der Dressurpferdeprüfung auf L-Level aus, denn hier sicherte sich Kathrin Dittmer mit Miss Balou, einer fünfjährigen Oldenburger Stute von Bernay, Platz zwei, während Otto Walter und Top Girl erneut Rang vier belegten. kk