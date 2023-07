Hilmar Meyer sichert sich Bronze

Gewann auf Fuzhou eine Prüfung: Die Finnin Annina Nordström. © Wächter

Schon seit geraumer Zeit werden die Landesmeisterschaften Dressur und Springen des Pferdesportverbandes Hannover in Luhmühlen/Westergellersen im Gesamtpaket aller Altersklassen der Spring- und Dressurreiter in drei Umläufen ausgetragen. Im Rahmen des Hannoverschen Landesturnier (HA.LT) präsentierten sich die Verdener Reiter und Reiterinnen in Topform, denn es gab gleich mehrere Medaillengewinner.

Verden – Hilmar Meyer konnte sich auf seinem neunjährigen Hannoveraner Karamell (Kannan x MV Contendro) über den Bronze-Rang bei den Landesmeisterschaften der Herren freuen. Der erfahrene Reiter aus Morsum belegte nach dem ersten Umlauf, einem Springen der Klasse S*, nach einem fehlerlosen Ritt Platz fünf, musste im Sattel des Wallachs in der zweiten Wertungsprüfung auf S**-Level allerdings einen Abwurf hinnehmen. Das Finale, das als S**-Springen mit Stechen ausgetragen wurde, beendete das Duo auf Platz vier. Diese Prüfung konnte Annina Nordström aus Thedinghausen gewinnen, die im Sattel des 13-jährigen Königlichen Niederländischen Warmbluts Fuzhou (Harley x MV Chin Chin) in der Gesamtwertung Rang fünf erreichte. Die Finnin erreichte mit dem 11-jährigen Hannoveraner Wallach Gabalier (Gavi x MV Drosselklang) in der Gesamtwertung der Damen aber ebenfalls Platz drei. Im ersten Umlauf, einem Springen der Klasse M**, erreichte Annina Nordström ohne Fehlerpunkte Platz neun. Aller-Weser-Reiterin Gabriele Heemsoth war in diesem Wettbewerb mit ihren beiden Pferden Happinez und Heartbreaker ebenfalls am Start und belegte die Plätze fünf und sechs. Im zweiten Springen auf S*-Niveau belegten Annina Nordström und Gabbalier nach einer neuerlichen fehlerlosen Vorstellung Platz fünf, lediglich im finalen S*-Springen mit Stechen kassierten sie einen Abwurf. Gabriele Heemsoth und Happinez wurden in dieser Teilprüfung Dritte. Am Ende holten die beiden Rang vier der Gesamtwertung.

Erfolgreich waren auch die Dressurreiterinnen. So konnte Maja Schnakenberg in der Altersklasse der Jungen Reiter die Bronzemedaille gewinnen. Die Reiterin vom RV Hülsen-Aller belegte auf ihrem Snapchat, einem neunjährigen Westfalen Wallach von Sir Heinrich (MV Ehrentusch) im ersten Umlauf auf S*-Level mit 69,956 Prozent Platz fünf und im zweiten Durchgang auf demselben anspruchsvollen Niveau mit 69,123 Prozent Rang vier. Die finale S*-Kür beendete das Dreamteam mit 74,833 Prozent auf einem starken dritten Platz. Bronze gab es auch für Greta Deckert, die in der Pony Dressur gestartet war. Die Aller-Weser-Reiterin und Humpfry-Me, ein 17-jähriges Pony von Halifax (MV Dressman) erreichten in der L**-Dressur mit 70,641 Prozent zunächst Rang zwei und im zweiten Durchgang mit 69,634 Prozent Platz drei. Die finale Kür der Klasse L** beendete das Duo mit 69,042 Prozent auf Platz vier.

In der Amateur-Wertung sicherte sich Laura Hellwinkel am Ende Rang fünf. Für den PSG Barnstedt an der Aller zeigte sie mit Fürstin Garcia in der S*-Dressur mit 68,571 und 67,105 Prozent eine starke Leistung. Aller-Weser-Reiterin Mia Geyer erreichte bei den Landesmeisterschaften der Children in der Dressur mit Fiete ebenfalls Platz fünf der Endauswertung. kk