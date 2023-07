Hilmar Meyer punktet in Neu Benthen

Der Morsumer Hilmar Meyer triumphierte gleich doppelt auf dem neunjährigen Hannoveraner Karamell. © Wächter

Der Morsumer Springreiter Hilmar Meyer präsentiert sich in Neu Benthen in Topform. Auch Gabriele Heemsoth vom RV Aller-Weser wusste zu überzeugen.

Morsum – Schon am vergangenen Mittwoch starteten in Neu Benthen die Landesmeisterschaften Mecklenburg-Vorpommerns im Springreiten. Im Programm waren dabei auch Prüfungen, die als Qualifikation zum Bundeschampionat gelten, das vom 30. August bis 3. September auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) im nordrhein-westfälischen Warendorf ausgetragen wird.

Ein Big Point ging gleich an Hilmar Meyer, denn der erfahrene Reiter aus Morsum sicherte sich den Sieg im ersten Wochenendhighlight und gewann das S*-Springen. Im Sattel des neunjährigen Hannoveraners Karamell (Kannan x MV Contendro) verwies er auch seine Verdener Kollegin Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) auf Platz zwei, die mit Happinez eine starke Runde hinlegte. Auch das zweite Springen dieser Tour ging an Hilmar Meyer, der im Sattel von Karamell abermals die schnellste Runde zeigte. Fehlerfrei kamen Gabriele Heemsoth und Happinez durch den Parcours, die erneut Zweite wurden. Das Finale, der Große Preis von Neu Benthen, wurde im Rahmen einer Springprüfung der Klasse S** mit Stechen ausgetragen. Hier belegten Hilmar Meyer und Karamell mit einer der schnellsten Zeiten, aber leider einem Abwurf am letzten Sprung, Platz acht. „Alle Pferde sind gut gesprungen. Karamell war an allen Turniertagen in Topform“, so Hilmar Meyer nach diesem erfolgreichen Wochenende.

In der Qualifikationsprüfung der sechsjährigen Springpferde, die als Springpferdeprüfung der Klasse M* ausgetragen wurde, sicherte sich Nano Healy mit einem Sieg die Möglichkeit, bei den Deutschen Meisterschaften mit Kingsguard zu starten. Im Sattel des sechsjährigen Holsteiner Hengstes von Kingsroad aus einer C-Indoctro-Mutter dominierte der Ire, der in Morsum am Stall von Hilmar Meyer tätig ist, das Starterfeld deutlich und siegte mit einer Wertnote von 8,60. Mit seinem zweiten Pferd Baloutina, einer sechsjährigen Hannoveraner Stute von Balou du Rouet (MV Stakkato), belegte Nano Healy mit einer 8,10 zusätzlich Platz vier. Auf Stak Cornet dominierte Nano Healy die erste Prüfung der Horst-Gebers-Qualifikation Tour, die als M**-Springen U25 ausgetragen wurde. An Bord des neunjährigen Oldenburgers von Stakkato (MV Cornet Obolensky) war er rund vier Sekunden schneller als das zweitplatzierte Paar. Nano Healy und der Schimmelwallach sicherten sich auch den zweiten Umlauf der Tour mit einem abermals strafpunktfreien und schnellem Ritt. Das Finale dieser Serie wurde als Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* ausgetragen, das als Qualifikation für die Junior-Future-Tour 2023 galt. Erneut hatten Nano Healy und Stak Cornet die Nase vorn. Platz zwei konnte sich der Ire mit seinem zweiten Pferd Fearless, einer achtjährigen Stute von For Pleasure, ebenfalls schnappen.

Überaus erfolgreich war auch Linnea Heemsoth, die auf dem 12-jährigen Holsteiner Wallach Larino (Larius x MV Candillo) ein L-Springen für sich entscheiden konnte. Diese Prüfung war gleichzeitig der zweite Umlauf des U16-Wettbewerbs für die Horst-Gerbers-Qualifikationstour. Das große Nachwuchstalent des RV Aller-Weser blieb dabei sogar sechs Sekunden vor der geschlagenen Konkurrenz. kk