Morsumer Hilmar Meyer glänzt auf Fehmarn

Der Morsumer Springreiter Hilmar Meyer überzeugte mit guten Leistungen beim Fehmarner Pferde-Festival. © iw

Gute Ergebnisse zeigten die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden bei diversen Turnieren.

Verden – Beim Fehmarner Pferde-Festival war auch der Morsumer Hilmar Meyer dabei. Im S*-Springen sicherte er sich mit Nikolette Platz vier. Auf S**-Level gelang Meyer auf Karamell Platz sechs. Mit Cocobeach fehlte ihm im M*-Springen nur etwas mehr als eine Sekunde nach einem fehlerfreien Durchgang vom Erstplatzierten. Auf M**-Niveau erreichte das Duo ebenfalls den Ehrenrang. Linnea Heemsoth startete mit Nikolette im Barrierespringen der Klasse S* und sicherte bei ihrem ersten Start Platz vier.

Im Rahmen des Nienburger Reiterfestes belegte Rieke Allermann (RV Graf von Schmettow) in einer Springpferdeprüfung der Klasse L mit Norris Platz zwei. Alejandro Jose de Andres Pozo (RV Aller-Weser) belegte auf Matcho Di Magico de res Nova Platz zwei in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. Im A*-Springen wurden Jennifer Kuhlmann (RV Graf von Schmettow) und Daria Vierte. Vereinskollege Cevin Chan startete in Münster-Handorf auf Finou in einer Reitpferdeprüfung und belegte Platz drei. Birte Flemming erhielt mit Hamira in der S**-Dressur eine Wertung von 67,763 Prozent. In Kleinenborstel erreichte Christine Mahncken (RV Alte Aller Langwedel-Daverden) im A*-Springen auf Nika Platz zwei und im Stilspringen auf demselben Niveau Rang drei.

In Sudweyhe kamen Ariane Kuhls (RV Aller-Weser) auf Raffailac und Maja Flemming (RV Graf von Schmettow) mit Eternity auf Platz vier und fünf in einer M*-Dressur. Heide Hellwinkel (PSG Barnstedt an der Aller) wurde in der L**-Dressur mit Lady Crusader Fünfte. Ulrike Hatzl holte für den RV Aller-Weser mit Born to shine in der Dressurpferdeprüfung der Klasse M Rang drei und in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A mit Für immer Frieda Platz drei. In einer weiteren Youngster-A-Dressur holte Maja Flemming auf Sazou und Flemming Platz drei und vier. kk