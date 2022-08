Reiten: Morsumer Hilmar Meyer feiert Doppelsieg

Der Morsumer Hilmar Meyer war auf dem Wallach Drag du Buisson nicht zu schlagen. Darüber hinaus belegte er auch noch Platz zwei mit Come and Fly. © Wächter

Verden – Die Elmloher Reitertage starteten mit vielen hochkarätigen Spring- und Dressurprüfungen. Im Rahmen des Turniers konnte sich vor allem das Team von Hilmar Meyer wieder über einige Erfolge für den Kreis Verden freuen.

Noch am Freitag schnappte sich Hilmar Meyer den Doppelsieg im Tageshighlight, einem S*-Springen, das zur Großen Tour gehörte. Der erfahrene Reiter aus Morsum führte den 14-jährigen Drag du Buisson, einen Wallach von Dutch Capitol zum Sieg. Mit seinem zweiten Pferd Come and Fly war er allerdings auch nur rund eine halbe Sekunde langsamer. Nano Healy, der am Stall von Hilmar Meyer tätig ist, platzierte sich im S*-Springen. Der Ire wurde mit der 11-jährigen Stute Oak Grove’s Americana zweiter. Er konnte sich aber im späteren Verlauf des Turniers den Sieg in der Youngster Tour schnappen. Im Finale setzte Nano Healy sich im S*-Springen mit Stechen auf Stak Cornet, einem achtjährigen Oldenburger Wallach von Stakkato, nach zwei fehlerfreien Runden in der schnellsten Zeit durch.

Auch Nano Healy erfolgreich

Im Finale des Geestland Springpferde-Championats für sechsjährige Pferde, einem M**-Springen mit Stechen, schnappte er sich mit Cavallo Platz vier. Nano Healy belegte aber auch im Finale der fünfjährigen (Springpferdeprüfung der Klasse M) mit dem Hengst Zenzero Platz drei. Im Finale der Mittleren Tour, einem S*-Springen mit Stechen, schnappte sich Julie Mynou Diederichsmeier Rang zwei. Die erfolgreiche Reiterin vom RV Aller-Weser verpasste mit der elfjährigen Oldenburger Stute Choccoloca (Cador x MV Calato) nach zwei fehlerfreien Durchgängen den Sieg nur um etwa eine Sekunde.

Außerdem belegte Ann-Kathrin Meyer für die RG Berkelsmoor im L-Springen mit Let’s Dance Rang zwei. Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) und Heartbreaker freuten sich erneut über eine Platzierung im M*-Springen. Das Duo belegte Platz vier. Auf M**-Niveau wurden Vereinskollege Oliver Ross und Chira fünfte. Ross sicherte sich mit Konfetti Queen zudem Platz zwei in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) beendete mit Townsend eine Springpferdeprüfung der Klasse L auf Rang drei. Charlie Yu-Cheng Liu und Smilla Lou Rakow sicherten sich im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse M* mit Clouseau und Carismo die Plätze vier und fünf. Im Dressurviereck schnappte sich Greta Heemsoth mit Donja Platz zwei in einem St. Georg Spezial, das als Qualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal galt.

Dittmer und Schnakenberg in Schwanewede vorn

Beim Dressurturnier in Schwanewede schnappte sich Kathrin Dittmer vom RV Aller-Weser auf dem Rücken der fünfjährigen Oldenburger Stute Miss Balou (Bernazy x MC Guzzi) den Treffer in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Das Paar erhielt eine Wertnote von 7,5. Auch Otto Walter (RV Aller-Weser) siegte erneut auf hohem Level, denn er gewann mit seiner zehnjährigen Hannoveraner Stute Leidenschaft (Londontime x MV Warkant) die Prüfung zum St. Georg Special* mit einer Wertung von 70.569 Prozent. Richtig gut lief es auch für Maja Schnakenberg, die mit Donna Bella (Don Index x MV Dressage Royal) erneut auf S**-Niveau erfolgreich war. Für ihre Darbietung im Sattel der zehnjährigen Hannoveraner Stute erhielt die Reiterin vom RV Hülsen-Aller eine Wertung von 69,167 Prozent. Zudem erreichte Kim Kroh mit Fantastic Future für den RV Aller-Weser Platz drei in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Jörn Kubelke (RV Aller-Weser) und Hot Coffee wurden zweite in einer M-Dressur für Nachwuchspferde. Seine Vereinskollegin Nadine Plaster und Shiva wurden vierte in einer S*-Dressur.

In Groß Mackenstedt gewann Sophia Elena Plöhn für den RV Aller-Weser mit der siebenjährigen Stute Pandora und einer Wertnote von 7,8 einen Springwettbewerb. Gunsirat Rai (RV Alte Aller Langwedel-Daverden) gewann im Sattel von Nordstern einen Reiterwettbewerb. Maja Luers sicherte sich den Sieg in der E-Dressur. Die Reiterin, die den RV Thedinghausen vertritt, erhielt für ihre Performance mit der 12-jährigen Hannoveraner Stute Zackani (Zack x MV Bolero) eine 8,0. Außerdem wurde Victoria Rahn (RV Aller-Weser) mit Lucy-Lou dritte in einem Stilspringen der Klasse E. Christin Smolarczyk (RV Graf von Schmettow) wurde mit Vinnie Puuh dritte im Stilspringen auf A*-Niveau. kk