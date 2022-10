Wahnebergens Kevin Hikade und Christian Dahnelt entscheiden den Hit in Dauelsen – 2:1

Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse behauptete sich Tabellenführer SV Wahnebergen mit 2:1 beim TSV Dauelsen. Böse unter die Räder kam Schlusslicht FSV Langwedel-Völkersen II. Gegen den TSV Etelsen III setzte es eine deutliche 0:9-Klatsche.

Verden –TSV Fischerhude/Quelkhorn II - Verdener Türksport 2:2 (1:1). Die Gäste gingen in der 25. Minute durch Yasar Cemre Keser mit 1:0 in Führung. Jascha Weber glich fünf Minuten vor der Pause zum 1:1 aus. Nach gut einer Stunde brachte Abdilkadir Das die Gäste erneut in Führung. Hermann Lasse Drengmann erzielte eine Viertelstunde vor Schluss den 2:2-Ausgleichstreffer für den Gastgeber.

TSV Thedinghausen II - MTV Riede II 3:3 (1:1). Am Ende war Thedinghausens Trainer Toni Krüger mit dem Endergebnis nicht so ganz zufrieden, denn eigentlich war seine Elf spielbestimmend und hätte bei konsequenter Chancenverwertung durchaus gewinnen können. Die Gäste gingen nach zehn Minuten per Foulelfmeter durch Marcel Schumacher in Führung. Jakob Voss glich zehn Minuten später für die Blau-Gelben aus. Nach dem Wechsel sorgte Mischa Piepke mit einem Doppelpack (62./68.) für die 3:1-Führung des MTV. Doch die Gastgeber steckten nicht auf und kamen in der 78. Minute durch Pascal Brauer zum 2:3-Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit sicherte Murat Sekerymez Thedinghausen mit dem Treffer zum 3:3 wenigstens noch einen Punkt.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Etelsen III 0:9 (0:3). Am Ende war es laut Etelsens Trainer Marcus Thal ein auch in der Höhe mehr als verdienter Sieg seiner Elf. Pascal Mannig mit zwei Toren (11./35.) sorgte für eine 2:0-Führung. Nico Gofredo traf noch vor der Pause zum 3:0. Fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Gofredo auf 4:0. Marc Murzelius (70.), Florian Schrader und Pascal Mannig trafen zum 7:0. Zehn Minuten vor Schluss erzielte erneut Schrader den achten Treffer für Etelsen. Zum 9:0-Endstand traf Julian Breyer in der Schlussminute.

TSV Brunsbrock II - TSV Blender 2:4 (2:2). Für Brunsbrocks Trainer Stefan Olejnik war der Sieg für Blender unter dem Strich verdient. Yannick Braatz erzielte nach einer halben Stunde die Führung für die Gäste. Zehn Minuten vor der Pause erhöhte Niklas Wigger auf 2:0. Mit einem Doppelpack (43./44.) glich Brunsbrocks Leo Badenhoop-Clausen zum 2:2 aus. Nach einer Stunde war es Gheorgita-Irinel Popa, der das 3:2 für Blender erzielte. Jonas Michel traf in der Schlussminute zum 4:2-Endstand.

TSV Bierden - TSV Achim II 2:3 (1:3). Tim Birnbaum sorgte für die frühe Führung der Gastgeber – 1:0 (5.). Die Gäste drehten die Partie jedoch innerhalb von fünf Minuten durch die Tore von Volker Brandt (17.) und Philipp Dondelinger (22.). Nach einer halben Stunde erhöhte Tim Melzer zur 3:1-Pausenführung für die Achimer. In der 51. Minute verkürzte Noah Büber zwar auf 2:3, doch mehr passierte nicht und es blieb beim knappen Erfolg der Gäste.

TSV Dauelsen - SV Wahnebergen 1:2 (0:0). Für Jörn Liegmann hat Wahnebergen verdient gewonnen. „Sie waren einfach besser und hätten auch durchaus höher gewinnen können“, zollte Dauelsens Trainer der Leistung des SVW seinen Respekt. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Kevin Hikade in der 48. Minute die Führung der Gäste. Zehn Minuten vor Schluss traf Christian Dahnelt zum 2:0 Wahnerbergen. Zwar verkürzte Ibrahim Aidoo noch auf 1:2 (85.), doch zu mehr reichte es für die Dauelser nicht. ml