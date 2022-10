High Noon für TVB am Sonntag in Northeim

Von: Frank von Staden

Badens Ex-Käpt’n Stefan Baum © Staden, Frank von

Gestartet mit einer doch leichten Ungewissheit, wie sich der Saisonverlauf in der Volleyball-Regionalliga nach dem Zweitliga-Rückzug gestalten würde, herrscht derzeit nur positive Aufbruchstimmung im Lager des TSV Baden, der nach vier absolvierten Saisonspielen Platz zwei in der Tabelle belegt und deshalb auch mit breiter Brust am Sonntag zum „High-Noon-Spiel“ (Anpfiff:12 Uhr) nach Northeim reisen kann.

Angeschlagen: Youngster Connor Landon © Hägermann, Bernd

Baden - Dort wartet auf das junge Team um Coach Peter-Michael Sagajewski der DJK Kolping, für den der Badener Ex-Käpt’n Stefan Baum seit Beginn seiner Studienzeit in Südniedersachsen auf Punktejagd geht. Während die Schwarz-Weißen mit drei Siegen überraschend gut starteten, „hatten sich die Northeimer sicher schon mehr ausgerechnet als sechs Punkte aus diesen ersten vier Spielen“, glaubt Sagajewski. Es ist in dieser kurzen Saison bereits das zweite Aufeinandertreffen beider Klubs. So mussten sich die Badener im Pokal dem kommenden Gastgeber noch mit 0:2 beugen. „Das wollen wir natürlich nun besser machen. Wichtig ist, dass wir in die Sätze besser reinkommen, als zuletzt. Da konnten wir uns zweimal aufgrund von vielen kleinen Fehlern nur per Kraftakt noch aus dem Schlamassel ziehen. Wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren“, so der TVB-Coach, der noch etwas um Youngster Connor Landon (umgeknickt) bangt. Ausfallen werden weiter die Schulz-Brüder (Urlaub) sowie der junge Arshia Feizollahi (privat). vst