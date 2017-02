Hexer Arne von Seelen zieht Tabellenführer den Zahn

Vor allem in der entscheidenden Schlussphase war Achim/Badens Dennis Summa nicht mehr zu stoppen. Das bekommt in dieser Szene auch der Ex-Achimer Jan Wiezorrek zu spüren. J Foto: Hägermann

Achim/Baden - Von Kai Caspers. Während sich die Spieler des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden ausgiebig von den eigenen Fans nach dem 30:25 (12:11)-Erfolg über Tabellenführer SG HC Bremen/Hastedt feiern ließen, schlichen die Gäste mit hängenden Köpfen vom Parkett. Die von Tobias Naumann trainierte SG knüpfte damit nahtlos an die guten Leistungen der vergangenen Spiele an und hat sich endgültig in der Spitzengruppe etabliert.

Die stattliche Kulisse in der prall gefüllten Gymnasiumhalle – zumindest zu Beginn der Partie schien sie beide Teams schon etwas zu beeindrucken. „Da war doch jede Menge Nervosität im Spiel“, verwies SG-Trainer Naumann auf etliche technische Fehler im Spiel seiner Mannschaft. Nur gut, dass sich Arne von Seelen davon nicht beeindrucken ließ. Ihn schien die Atmosphäre förmlich zu beflügeln. Immer wieder bekam der SG-Torhüter eine Hand an den Ball und avancierte im weiteren Verlauf der Partie zum Matchwinner für seine Farben. „Auch wenn wir das ganze Spiel in der Deckung super gestanden haben, gebührt Arne ein Sonderlob für seine alles überragende Leistung“, urteilte Naumann. Bis zur Pause spiegelte sich das allerdings nicht im Ergebnis wider. Zwar gingen die Gastgeber mit einem 12:11 in die Kabine, doch schon zu diesem Zeitpunkt wäre mehr drin gewesen. „Wir müssen einfach unsere Dinger reinmachen“, verwies Achim/Badens Co-Trainer Thorben Schmidt auf die schwache Abschlussquote seines Teams.

Nach dem Wechsel drohte die Partie nach einem Doppelpack des Ex-Daverdeners Felix Fietze (15:17) dann zugunsten des Tabellenführers aus Bremen zu kippen. Doch die Gastgeber hatten umgehend die richtige Antwort parat. In der Deckung wurde nun Beton angerührt und wenn doch einmal ein Ball den Weg in Richtung SG-Tor fand, war von Seelen zur Stelle. In der Offensive übernahm Dennis Summa die Verantwortung und langte allein in den letzten 20 Minuten noch siebenmal zu. Und auch die Halle stand nun wie ein zusätzlicher Mann hinter ihrer Mannschaft. Spästens nach Summas Treffer zum 26:22 (56.) erreichte die Stimmung ihren Siedepunkt und schon zwei Minuten vor dem Ende hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. „So ein Topspiel hat auch so eine Kulisse verdient. Daher hoffe ich auch, dass alle beim nächsten Mal wiederkommen. Die Mannschaft, die sich zu einer echten Einheit entwickelt hat, hätte es verdient“, verdeutlichte Tobias Naumann.

SG Achim/Baden: Meinken, von Seelen - Block-Osmers (3), Zysk (3), Podien (1), Jacobsen (1), Pröhl (2), Summa (11/4), Fastenau (4), Meier (2), Balke, Zschorlich (3), Mühlbrandt.