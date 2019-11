Heute steigt das Heimdebüt für Neu-Coach Kernebeck

Baden – Das wird heute Abend (19.30 Uhr) mal ein echter Kampf auf Augenhöhe. Den erwartet zumindest Badens Volleyball-Manager und Zweitliga-Co-Trainer Peter-Michael Sagajewski im anstehenden Heimspiel gegen den TuS Mondorf.

Derzeit rangieren die Gäste in der Tabelle knapp hinter den Badenern, weisen einen Zähler weniger auf als der TVB. Die letzten Aufgaben bewältigten beide Teams recht unterschiedlich. Während Neu-Coach Werner Kernebeck mit dem 3:2 in Berlin mehr als zufrieden konnte, kassierten die Mondorfer daheim ein glattes 0:3 gegen Warnemünde. „Dennoch sehe ich beide Teams absolut auf Augenhöhe. Wir kennen uns noch gut aus der 3. Liga, wo wir in zwei Jahren dreimal knapp gewinnen konnten. Seitdem hat sich Mondorf gut verstärkt, hat jetzt auch zwei Ausländer in seinen Reihen, die die Qualität des Teams noch ein wenig angehoben haben“, sagt Sagajewski, der den Mondorfer Block hervorhebt: „Eine ihrer großen Stärken.“ Abwarten, was die Badener diesen entgegensetzen können, um am Ende dann Werner Kernebeck auch zu einem optimalen Heimdebüt zu verhelfen. Klar, dass sich das auch der A-Lizenzinhaber wünscht, sagte am Freitag: „Es wird schwere Arbeit, denn der Gegner ist nicht nur im Block stark, sondern hat auch athletische Qualitäten und ist generell ein groß gewachsenes Team. Sicherlich habe ich mir schon meine Gedanken gemacht und unter der Woche auf dieses Spiel hintrainiert. Jetzt gehen wir darauf noch einmal im Abschlusstraining darauf ein und sind dann hoffentlich gut präpariert!“ vst