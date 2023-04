Eine Derby mit viel Brisanz in Oyten

+ © Hägermann Treffen erneut unter Flutlicht aufeinander: Oytens Anton Strodthoff (l.) und Fischerhudes Jan Schröder. © Hägermann

Während die einen locker und befreit aufspielen können, geht es für die anderen um den Klassenverbleib: Das anstehende Derby am Freitagabend auf der Oytener Sportanlage zwischen den Bezirksliga-Fußballern des TVO und des TSV Fischerhude-Quelkhorn birgt schon eine gewisse Brisanz.

Oyten/Fischerhude – Das untermauert auch Fischerhudes Coach Vitalij Kalteis: „Wir wollen in Oyten jetzt den nächsten Step machen. Wir sprechen nicht über die Kreisliga, wir denken nicht einmal dran. Unser Fokus ist klar auf den Klassenerhalt gerichtet. Und dafür brauchen wir was Zählbares in diesem Derby, das damit richtig Feuer garantiert. Aber das sind immer die geilsten Spiele!“ Darauf richtet sich Oytens Trainer Jan Fitschen absolut ein: „Doch wir freuen uns ungemein auf ein rassiges Derby. Und wir werden alles daran setzen, um endlich wieder einen Heimsieg feiern können!“

Fitschen kann dabei wieder auf den zuletzt lange ausgefallenen Geisler bauen, Diby weilt weiter in seiner Heimat. Bei den Fischerhudern sieht es dagegen eher mäßig aus. Krenz, Justin Sammann, Wülbers-Mindermann und auch Wijack weilen auf einer Hochzeit (Kalteis: „Wir wollten das Spiel verlegen, Oyten hat aber nicht zugestimmt“), Oesterling in Köln. Mit dabei ist aber wieder Kevin Sammann sowie auch der ewig verletzte „Neuzugang“ Stephan van Freeden.