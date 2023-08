Ayleen Heuft und Tim Juschkat nicht zufrieden

Teilen

Blieben im Mixed-Wettbewerb unter ihren Möglichkeiten: Die Di-Do-Ho-Schützen Ayleen Heuft und Tim Juschkat. © ju

Die Di-Do-Ho-Schützen Ayleen Heuft und Tim Muschkat blieben bei der DM im Mixed unter ihrem Leistungsvermögen.

München – Es war zwar kein Neuland für das Team des Schützenvereins Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (Di-Do-Ho) bei der Deutschen Schießsportmeisterschaften in Garching-Hochbück bei München, aber zumindest etwas anders als üblich. Die Probe- beziehungsweise Einrichtungszeit bestand nur aus zehn Minuten.

Mit der um fünf Minuten verkürzten Eingewöhnungsphase gegenüber den normalen 40- oder 60-Schuss-Diszplinen mit dem Luftgewehr kam besonders Tim Juschkat nicht klar, der mit Ayleen Heuft ein Di-Do-Ho-Team bildete. „Das war einfach zu kurz, ich hatte keinen Schuss, bei dem ich anschließend noch in der Mitte war“, sagte er nach seinem Ergebnis von 404,6. Seine Teampartnerin kam auf 401,9 Ringe. Beide Resultate lagen unter dem wahren Leistungsvermögen „Es war auf jeden Fall feucht fröhlich, da braucht man nicht mehr zu sagen“, sprach Ayleen Heuft indirekt die 35 Grad Außentemperatur an, die die Klimaanlage in der vollen Luftdruckhalle kaum ausgleichen konnte.

Zusammen kam das Duo mit 806,5 Ringen auf den 36. Rang. Es gewann im Finale der fünf besten Teams die FSG Bund Allach II. Mit dem SSC Müllenborn wurde sogar ein Team disqualifiziert.

Di-Do-Ho-Vereinskamerad Rolf Beneke (Herren IV) schoss gleichzeitig den 60-Schuss-Liegendwettbewerb mit dem Kleinkalibergewehr. Hier kam das Team aus dem Kreis Weser-Eyter mit 1806,5 Ringen bei 17 Mannschaften auf Rang neun. Beneke wurde mit 597,8 Ringen 61., außerdem schossen Norbert Strauch (18./607,8) und Heinz Landwehr (49./600,9). ju