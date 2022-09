TB Uphusen: Magouhi und Chicho bei Herkulesaufgabe im Kader

Von: Ulf Horst von der Eltz

Aus dem Urlaub zurück: Uphusens Rasho Hazim Chicho (am Ball). © Hägermann

Jetzt kommt es knüppeldick für den TB Uphsen – zumindest von der Papierform her: Der taumelnde Fußball-Landesligist muss am Sonnabend (15 Uhr, Am Arenkamp) ausgerechnet gegen den souveränen Primus SV BW Bornreihe versuchen, seine Krise zu beenden.

Uphusen – „Nur wenn wir alles reinpfeffern und an diesem Tag 120 Prozent geben, werden wir eine Chance haben“, so Emrah Tavan vor der Herkulesaufgabe: „Wenn es dann nicht klappt, können wir uns keinen Vorwurf machen.“ Der Co-Trainer des Oberliga-Absteigers verweist dabei auf den aus seiner Sicht richtigen Schritt aus der zweiten Halbzeit des Etelsen-Matches: „Da hatten wir mehr vom Spiel, aber leider unsere Chancen nicht verwertet und erst kurz vor Schluss verloren. An die Leistung müssen wir anknüpfen.“

Justin Schmidt fehlt

In erster Linie gelte es, in der Defensive sicher zu stehen. Aber da hat Tavan ein gutes Gefühl. Zumal in Rasho Hazim Chicho (Urlaub) und Hugo Maghouhi (Rotsperre) zwei wichtige Spieler in den Kader zurückkehren. Ob sie denn auch gleich in der Startelf stehen, sollen die abschließenden Einheiten zeigen. Tavan: „Die besten Elf daraus laufen am Sonnabend auf. Änderungen wird es aber geben.“ Es fehlt Justin Schmidt (privat verhindert).