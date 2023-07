Herbert gewinnt Bremer Schlüssel beim SC Achim-Baden

Ein spannendes Finale lieferten sich der spätere englische Turniersieger Simon Herbert (l.) gegen den an Eins gesetzten Ägypter Mazen Gamal. © Lortat

Das mit insgesamt 12 000 US-Dollar dotierte Weltranglistenturnier 47. Bremer Schlüssel geht mit einem Sieg des Engländers Simon Herbert (WRL 69, Kaifu Ritter Hamburg) in Achim-Baden am Sonntag zu Ende. Erstmals fand das langjährige Bremer Traditionsturnier damit an einem neuen Austragungsort statt. Im Finale besiegte der an Position zwei gesetzte Herbert den topgesetzten Ägypter Mazen Gamal (WRL 63, Airport Squash) in drei Sätzen mit 11:9, 11:3, 11:5.

Achim-Baden – Nach Auftaktfreilos erreichte Herbert durch einen 3:1-Erfolg gegen Khaled Labib (EGY, WRL 98) das Viertelfinale. In der Runde der letzten acht gewann Herbert erneut in vier Sätzen: Mit 11:9, 9:11, 11:4, 11:7 setzte er sich gegen den Tschechen Viktor Byrtus (WRL 84, Paderborner SC) durch. Enger zu ging es dann im Halbfinale: Hier lief Herbert zunächst einem 0:2-Satzrückstand hinterher, ehe er durch Gewinne der drei Folgesätze das Spiel noch zu seinen Gunsten drehen konnte.

Aus deutscher Sicht kam Nationalspieler Valentin Rapp (WRL 139, Black&White RC Worms) mit dem Erreichen des Achtelfinals am weitesten: Nach zunächst klarem Dreisatz-Auftaktsieg gegen Englands Lewis Doughty (WRL 203) musste Rapp, der ab kommender Saison für Sportwerk Hamburg spielt, gegen den topgesetzten Gamal in vier Durchgängen die Segel streichen und schied aus dem Turnier aus. Heiko Schwarzer (WRL 461, 1. Bremer SC), der mit einer Wild-Card ins Turnier kam, schied in Runde eins gegen Elliott Morris Devred (WRL 129) in vier Durchgängen aus.

„Der 47. Bremer Schlüssel war ein sehr gut verlaufenes Turnier. Es lief alles fast so wie gesetzt mit den beiden Topgesetzten im Finale, wo sich Herbert als an Position zwei eingestufter Spieler behaupten konnte. Ich bin sehr zufrieden. Die neue Wirkungsstätte hat einen hervorragenden Austragungsort geboten, wo auch das ganze Team vom SC Achim-Baden sehr gut unterstützt hat. Der nächste Bremer Schlüssel geht bereits in Planung“, erklärte Turnierpromoter Wilhelm Eickworth zum Abschluss des Event.