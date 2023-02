Henning Meyer feiert sein Debüt gegen Seevetal/Ashausen

Von: Kai Caspers

Auch gegen Seevetal wird sich Daverdens Maximilian Fromm (links) auf harte Gegenwehr einstellen müssen. © häg

Erster Auftritt für Henning Meyer als neuer Trainer des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden. In eigener Halle geht es gegen Seevetal/Ashausen.

Daverden – Lediglich drei Einheiten hat Henning Meyer, Interimstrainer des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden, nach der Trennung von Christoph Schweitzer mit seinem neuen Team vor der Partie gegen die HSG Seevetal/Ashausen (Sa., 18.30 Uhr) absolviert.

Viel Zeit für Veränderungen gab es also nicht. Allerdings ist das auch nicht das primäre Ziel von Meyer. „Die Jungs haben das Handballspielen ja nicht verlernt. Und es war zuletzt ja auch nicht alles schlecht. Als Sportler gibt es jedoch immer mal wieder Phasen, in denen es nicht läuft. Daher hoffe ich, dass wir ein wenig die Köpfe freibekommen haben“, stand das für Daverdens Trainer an erster Stelle. „Wichtig ist, dass wir vernünftig in der Deckung arbeiten und die Anzahl der technischen Fehler auf ein Minimum reduzieren. Und dann gucken wir mal, ob wir unseren Heimvorteil ohne Backe ausspielen können“, sieht Meyer trotz der schlechten Position noch jede Menge Licht am Ende des Tunnels. „Schließlich sind die Nichtabstiegsplätze ja noch in Reichweite.“ Aufseiten der Gäste gilt es in erster Linie Rückraumspieler Leon Petersen in den Griff zu bekommen. Denn der Linkshänder führt aktuell mit 136 Treffern die Torschützenliste an. Verzichten müssen die Gastgeber nur auf Ole Fastenau (Dienst). Fraglich ist zudem Marvin Bartels. kc