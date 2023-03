SG-Torhüter Hendrik Obermeyer hellwach – 32:29

Von: Kai Caspers

Dem Aufstieg in die Verbandsliga ganz nah: Achim/Badens Jannik Rosilius. © häg

Nach dem 32:29 im Spitzenspiel in Lüneburg steht Handball-Landesligist SG Achim/Baden II kurz vor dem Titelgewinn in der Handball-Landesliga und dem Aufstieg in die Verbandsliga.

Achim/Baden – Obwohl Handball-Landesligist SG Achim/Baden II beim HV Lüneburg auf Trainer Thorben Schmidt-Bonheur verzichten musste, behauptete sich der Tabellenführer mit 32:29 (15:14) im Spitzenspiel. „Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Jetzt müssen wir ihn nur noch verwandeln“, ist die Meisterschaft für Cord Katz bei aktuell sechs Punkten Vorsprung auf Lüneburg nahezu in trockenen Tüchern.

„Die Jungs waren gut vorbereitet und haben in der tollen Atmosphäre immer einen kühlen Kopf bewahrt. Das war eine abgeklärte Vorstellung“, war Katz nach dem Triumph im Hexenkessel dann auch voll des Lobes. In der ersten Hälfte gelang den Gastgebern zwar der erste Treffer, doch in der Folge übernahm die SG die Führung und ging mit einem 15:14 in die Pause. Nach dem 18:18 (36.) wusste Kilian Kahl dann zunächst einen Siebenmeter nicht zu nutzen. Aber dank einer guten Leistung in der Deckung gelang der SG ein 5:0-Lauf und beim 23:18 (43.) durch Kjel Wilkens schienen die Gäste frühzeitig auf die Siegerstraße eingebogen. Allerdings ließ die SG-Reserve in der Folge einige freie Bälle liegen und holte Lüneburg damit zurück ins Spiel. „Da brannte dann ordentlich der Baum“, verwies Katz auf das 25:24 (48.). Doch in der Schlussphase erwies sich Hendrik Obermeyer, der Thorben Hamann zwischen den Pfosten abgelöst hatte, als sicherer Rückhalt. Nach dem 30:28 machten Jannik Rosilius Steffen Fastenau mit dem 32:28 (59.) alles klar.

Tore SG Achim/Baden II: Rosilius (5), Wilkens (5), Jacobsen (4), Schmidt (4), Schirmacher (3), Fastenau (3), Zschorlich (2), Kahl (2/1), Schlebusch (1), Golke (1), Meyer (1/1), Stoick (1). kc