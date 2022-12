Hendrik Baumgart gewinnt mit D’Avenir das Dressur-Highlight

Hendrik Baumgart siegte in der S*-Dressur. Archi © Wächter

Erfolge für einheimische Reiter gab es beim Advents-Dressurturnier in der Verdener Niedersachsenhalle. Das Highlight, eine Dressur auf S*-Niveau, gewann Hendrik Baumgart. Auch Maja Schnakenberg trug sich in die Siegerliste ein.

Verden – In der Verdener Niedersachsenhalle wurde am vergangenen Wochenende das Advents-Dressurturnier ausgetragen, das mit Prüfungen bis zur Klasse S* einiges zu bieten hatte. Mit dabei waren natürlich jede Menge Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis – im Highlight gab es dann auch direkt einen Heimsieg.

Auf S*-Niveau setzte sich nämlich im Finale am Samstag Hendrik Baumgart vom RV Aller-Weser in der ersten Abteilung gegen rund 30 konkurrierende Paare durch. Für die Performance im Sattel des neunjährigen Oldenburger Wallach D’Avenir (Danone x MX De Niro) erhielt er eine Wertung von 69,643 Prozent, mit der er auch Maja Schnakenberg vom RV Hülsen-Aller auf Platz drei verwies. Die junge Reiterin war mit Brianna, einer elfjährigen Westfalen Stute gestartet. Hendrik Baumgart setzte aber sogar fast zum Doppelschlag an, denn mit Qudamm holte er in der zweiten Abteilung Platz zwei.

Mehrere zweite Plätze für RV Aller-Weser

Maja Schnakenberg konnte sich dafür den Sieg in der M**-Dressur sichern. Sie gewann diese Prüfung mit ihrem achtjährigen Westfalen Wallach Snapchat (Sir Heinrich x MV Ehrentusch) und erhielt von den Richtern eine Wertung von 68,284 Prozent. In der zweiten Abteilung dieses Wettbewerbs belegte Jörn Kubelke (RV Aller-Weser) mit Emilio Carino Platz zwei. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse M konnte sich Jörn Kubelke dann noch über Platz zwei Hot Coffee, einem sechsjährigen Oldenburger Wallach, freuen.

In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L holte außerdem Britta Baumgart auf Damsey’s Favourite Platz zwei. Auch auf A-Level sicherte sich dieses Paar den Ehrenrang. kk