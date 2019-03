Henckens Einsatz noch fraglich

Oyten – Vorletztes Heimspiel für die männliche A-Jugend des Handball-Bundesligisten TV Oyten Vampires. Vor dem Duell gegen den LHC Cottbus (So., 15 Uhr) gibt sich Thomas Cordes optimistisch: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wichtig wird sein, dass wir eine sattelfeste Deckung hinstellen“, wird Oytens Trainer nicht müde, um vor den Spielern aus der Lausitzer Sportschule zu warnen.

Der ausgeglichen besetzte Kader mache den LHC unausrechenbar, wie Cordes betont. Daher passt es dem TVO-Coach bestens ins Konzept, dass er bis auf den kränkelnden Hannes Grittner auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. „Wir haben noch drei Aufgaben vor uns. Mich macht optimistisch, dass wir über einen vollen Kader verfügen. Sollten wir die Leistung aus den ersten 40 Minuten aus der Partie beim SC Magdeburg wiederholen, können die Lausitzer ruhig kommen.“

Auch Robin Hencken, der beim 32:29-Hinspielsieg sechs Buden beisteuerte, hat nach seiner langwierigen Fußverletzung das Training wieder aufgenommen. „Zu 100 Prozent kann Robin noch nicht wieder fit sein. Somit ist er noch in gewisser Weise eingeschränkt. Mal sehen, wie sein lädierter Fuß auf die Trainingsbelastungen reagiert. Sein Einsatz ist von daher tatsächlich in der Schwebe“, verdeutlicht Cordes vor seinem drittletzten Einsatz für den Bundesligisten TV Oyten, der mit jetzt zehn Zählern bereits genau so viele Punkte ergattert hat, wie am Ende der vergangenen Saison.

Am Vortag nimmt der Ottersberger schon mal einen Vorgriff auf seine nächste Aufgabe. In Oldenburg steigt der erste Tag der Verbandsmeisterschaft der männlichen C-Jugend. Der jüngere Jahrgang 2005 wird künftig vom Noch-Oytener Bundesliga-Trainer in der Niedersachsenauswahl gecoacht. bjl