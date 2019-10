Hencken gibt Achim/Baden II Rätsel auf

Oyten - Von Björn Lakemann. Das mit Spannung erwartete Derby in der Handball-Landesliga zwischen dem TV Oyten und der SG Achim/Baden II – es hielt den Erwartungen stand. Am Ende feierten die Gastgeber vor der Rekordkulisse von gut 320 Zuschauern dank einer bärenstarken Deckung einen verdienten 28:23 (16:13)-Erfolg und wahrten damit ihre bis dato weiße Weste.

Einer der Oytener Derbyhelden war Torhüter Stephan Meiners, dessen 13. Parade ein fulminanter Kopftreffer war. „Mit so einer Deckung macht es einfach Spaß zu spielen. Außerdem ist unsere Mannschaft auch immer dazu in der Lage, dass sie Rückschläge wegstecken kann“, lobte der routinierte Keeper. Florian Schacht räumte ein. „Ein verdienter Oytener Sieg, denn wir haben in den entscheidenden Situationen nicht unsere Leistung abgerufen. Zumal wir nach unserem Ausgleich die Partie hätten drehen müssen“, befand der SG-Trainer, der mit seiner Mannschaft bereits Sonnabend (16.45 Uhr) in eigener Hale mit der HSG Bützfleth/Drochtersen den nächsten Hochkaräter vor der Brust hat. „Da müssen wir unsere Fehler reduzieren.“

Angeführt vom bärenstarken elffachen Torschützen Robin Hencken erwischten die Oytener einen glänzenden Start und hatten durch Mattis Brüns ein 11:8 herausgeworfen. Dieser Vorteil hielt bis zum 23:19 (51.) durch Kilian Tiller. „Nur noch Gas geben“, forderte Schacht in einer Auszeit. Und wirklich hatte die SG in der folgenden Phase den Schlüssel zum Sieg. Doch die Gäste verstanden es nicht, ihn umzudrehen. Nach dem 22:23 (54.) durch Max Schirmacher war die Luft raus und Meiners & Co. holten aus zum letzten Punch. „Es war ein Erfolg des Willens und heute hat viel gepasst. Obwohl wir durch viele Fehler einen noch höheren Vorsprung vorher haben liegen lassen“, bilanzierte TVO-Coach Lars Müller-Dormann. Am Sonntag steht dem TVO die nächste harte Prüfung ins Haus. Dann gastiert Schiffdorf in Oyten. Der Tabellenführer hat, wie auch schon die SG zuvor, bislang noch keinen Punkt abgegeben.

Tore TV Oyten: Hencken (11/1), Brüns (4), Lange (3), Tiller (3), Wallrabe (3), Wrede (2), Vornholt (1), Hassing (1).

Tore für die SG Achim/Baden II: Meyer (8/3), Stoick (6), Meier (4), Dumke (2), Jacobsen (1), Schirmacher (1), Zschorlich (1).