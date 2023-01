Hauke Hemanns starke Leistung bleibt unbelohnt – TSV Daverden III kassiert 24:32 im Derby

Von: Björn Lakemann

Vier Treffer erzielte Daverdens Bastian Vagt im Derby gegen die SG Achim/Baden III. Verhindern konnte er die zehnte Saisonniederlage jedoch nicht. © Hägermann

Noch hat Dirk-Oliver Kühl, Trainer des TSV Daverden III, den Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Regionsoberliga lange nicht aufgegeben. Auch die 24:32 (11:13)-Niederlage im Derby gegen die SG Achim/Baden III vermochte daran nichts zu ändern.

Daverden – Denn vor allen Dingen die erste Hälfte sollte dem Schlusslicht aus Daverden Mut machen. „Wir sind an der individuellen Klasse des Gegners gescheitert. Aber wir lernen mit jedem Spiel dazu“, war Kühl nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Im ersten Spiel des neuen Jahres bewies Daverdens Keeper Hauke Hemann sein Können und hatte mit zehn Paraden großen Anteil am knappen Pausenrückstand. Noch in der 18. Minute hatte Aushilfe Benjamin Degener (Fleischer) bei seinem Debüt für die Dritte die 8:7-Führung erzielt. Als Degener auf 9:10 (23.) verkürzte, richtete Dirk-Oliver Kühl in einer Auszeit klare Worte an sein Team: „Wenn nicht heute, wann dann. Wir müssen nur die Dinger reinmachen.“

Doch nach dem 13:11 zur Pause zogen die Gäste binnen sechs Minuten auf 17:12 (36.) durch Jan Ranft davon – die Vorentscheidung. Nach einem Hattrick des neunfachen Torschützen Jeldrik Buhrdorf war die Messe mit dem 25:18 (48.) endgültig zugunsten der Achimer gelesen. Durch den Derbysieg hat die SG als Tabellensechster ihr Punktekonto ausgeglichen.

Den finalen Treffer verbuchten jedoch die Gastgeber, als Niklas Völkel mit seinem dritten Treffer den 24:32-Endstand erzielte. „Wir sind noch nicht abgestiegen. Mit zwei Siegen wäre wieder alles drin“, gibt sich Kühl auch sieben Spieltage vor Saisonende trotz der zehnten Niederlage noch zuversichtlich. Allerdings muss sich seine Mannschaft dafür künftig vor allen Dingen im Torabschluss deutlich steigern. bjl