TV Oyten verliert zweimal 4:8

Oyten - Nachdem die TT-Damen des Bezirksligisten TV Oyten mit zwei Siegen in die Saison gestartet waren, setzte es nun zwei Niederlagen. Sowohl beim TSV Farge-Rekum als auch beim ATSV Sebaldsbrück unterlag das Team um Helga Kahns mit 4:8.

In beiden Spielen mussten die Oytenerinnen auf Spitzenspielerin Tingli Li-Reimers verzichten. „Das konnten wir nicht kompensieren. In Bestbesetzung wäre sicher mehr für uns drin gewesen“, verdeutlichte Oytens Mannschaftsführerin Nele Kuhlmann-Lehmkuhle. In Farge hatte es zunächst danach ausgesehen, als sollten die Gäste einen perfekten Start erwischen. Denn nachdem Kahns/Höhne ihr Doppel in drei Sätzen gewonnen hatten, sahen auch Kuhlmann-Lehmkuhle/Fischer bereits wie der sichere Sieger aus.

Doch nach einem 11:3, 11:5 riss der Faden und das TVO-Duo unterlag noch mit 7:11 im fünften Satz. Im Einzel behauptete sich Kahns zum ersten Mal gegen Bickhardt. Dennoch hieß es nach der ersten Runde 2:4. Im weiteren Verlauf waren nur noch Kahns und Ulrike Höhne erfolgreich, sodass es am Ende eine 4:8-Niederlage setzte.

In Sebaldsbrück sahen sich die TVO-Damen sofort einem 0:2-Rückstand gegenüber. Dabei vermochten Kahns/Höhne zwar noch ein 0:2 gegen Thienel/Reichmann auszugleichen, doch im fünften Satz waren sie beim 4:11 chancenlos. Neue Hoffnung dann nach den ersten beiden Einzeln, denn Kahns und Höhne glichen zum 2:2 aus.

Die Freude war jedoch nicht von langer Dauer, denn Rosi Fischer und auch Kuhlmann-Lehmkuhle mussten sich geschlagen geben. Im weiteren Verlauf vermochte nur noch Helga Kahns mit zwei Siegen für den TVO punkten, während die anderen Spiele doch klar an den ATSV gingen. „Wenn wir nicht in Bestbesetzung antreten können, muss bei uns schon alles passen, wenn wir gewinnen wollen“, so Kuhlmann-Lehmkuhle nach den beiden Niederlagen.

kc