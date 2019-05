Dem TVO helfen nur drei Siege

+ Geht es nach TVO-Coach Marc Winter, dann wird Neuzugang Niklas Wallrabe in Groß Lafferde zünden. Foto: bjl

Letzte Chance für die männliche A-Jugend des TV Oyten im Kampf um den Aufstieg in die Handball-Bundesliga. In Groß Lafferde geht das Team von Marc Winter mit 0:4-Punkten in die zwei Relegationsrunde. „Wir müssen schon alle drei Spiele gewinnen. Aber auch das könnte nicht reichen, da die anderen mitspielen müssen“, weiß Oytens Trainer Marc Winter.