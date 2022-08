Heißer Handball im heißen Verdener Sand

Von: Björn Lakemann

Der Verdener Luke Fechner ist hier zwar mit einer spektakulären Pirouette erfolgreich, doch mit seiner HSG konnte er am Freitag keine Bäume ausreißen. So musste die männliche B-Jugend der HSG Verden-Aller beide bisherigen Vorrundenpartien bei der heimischem DM abgeben. © Albrecht

Gutklassiger Sport wird in Verden seit Freitag bei der Beachhandball-DM geboten. Insgesamt 31 Teams wetteifern bei brütenden Temperaturen um vier zu vergebene Titel.

Verden-Eitze – Auftakt nach Maß bei den Deutschen Meisterschaften im Beachhandball der Jugend in Verden. Bei besten äußeren Bedingungen gingen 31 Teams an den Start und begeisterten die zahlreichen Gäste sowie die Sportler, die aus der ganzen Bundesrepublik gekommen waren. „Wir haben Strandwetter bestellt und auch bekommen. Einzig die Meeresbrise fehlt“, schmunzelte Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann bei seiner Begrüßungsrede.

Unmittelbar danach ging es rasant zur Sache. Die weibliche A der HSG Verden-Aller kam dabei erstklassig ins Turnier und feierte zwei Siege. In der zweiten Partie entwickelte sich ein rassiger Fight, wobei Keeperin Mina Kruse zur Matchwinnerin im Shoot Out würde. Am Ende dominierten die Reiterstädterinnen hauchzart mit 2:1.

Viel los war auf den Beachplätzen in Eitze. © Albrecht

Mit zwei Niederlagen startete dagegen das Event für die Jungs der männlichen B – das lief wahrlich alles andere als gut. Doch am heutigen Sonnabend ist noch alles drin. Denn es war beileibe nicht alles schlecht, was die Verdener Jungs ablieferten.

Verdener Mädels mit optimalem Start

Bereits am heutigen Sonnabend um zehn Uhr geht es auf den Beachplätzen in Verden-Eitze weiter. Am Abend berichtet zudem der NDR in seiner Sendung „Hallo Niedersachsen“ über den wirklich gelungenen Auftakt mit erstklassigen Junioren-Beachhandball, bei dem dann am Sonntag vier neue Deutsche Jugend-Meister jubeln werden. „Wir haben diese für uns neue und spannende Aufgabe bisher erfolgreich meistern können. So darf es weitergehen“, strahlte Mitorganisator Timo Dienstmann mit der Sonne und die Wette.