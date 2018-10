Heinken/Hesse sichern das 9:7

Hutbergen - Während der TSV Uesen nach dem 2:9 bei Mitaufsteiger TuRa Bremen noch ohne jeden Punkt das Tabellenende in der Tischtennis-Bezirksliga ziert, thront der TTC Hutbergen an der Tabellenspitze. Allerdings musste sich der TTC im Spitzenspiel gegen TuRa mächtig strecken, ehe das 9:7 perfekt war.

TTC Hutbergen - TuRa Bremen 9:7. Nach dem hart erkämpften Erfolg zeigte sich Hutbergens Spitzenspieler Frank Wulfes sehr zufrieden: „Obwohl wir nicht in Bestbesetzung antreten konnten, haben wir die erste echte Herausforderung doch gemeistert. Gefreut habe ich mich darüber, dass alle Spieler zu diesem Sieg beigetragen haben. Das ist in den engen Spielen sehr wichtig.“

Für den verhinderten Niklas Kuhnt war Christopher Uhlig ins Team gerückt. Gegen den starken Aufsteiger entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Nach den Doppeln führte der TTC mit 2:1. Diese bauten Wulfes und Nico Heinken auf 4:1 aus, ehe sich Tobias Hesse und Andreas Otto geschlagen geben mussten – 4:3. „Tobias sucht weiterhin nach seiner Form. Aber das wird schon noch“, so Wulfes. Nach einer Punkteteilung im unteren Paarkreuz hieß es 5:4 nach der ersten Einzelrunde. Was folgte, war die erste Saisonniederlage für Wulfes, der sich Hillebrand n vier Sätzen geschlagen geben musste. „Ich habe lange kein Spiel erlebt, wo mein Gegner so viele Kantenbälle fabriziert hat. Das war selbst ihm sichtbar unangenehm“, so der TTC-Kapitän. Verlass war dafür einmal mehr auf Youngster Nico Heinken, der seine weiße Weste durch ein 13:11 im fünften Satz gegen Wickemeyer wahrte. Auch Andreas Otto zeigte eine starke Leistung und bezwang den höher eingeschätzten Holstein mit 11:9 im entscheidenden Durchgang. Bendix Bonk sicherte den Gastgebern dann zumindest schon mal das vorzeitige Unentschieden. „Bendix hat wieder zwei souveräne Siege eingefahren. Es macht richtig Freude, seine gelassene und konzentrierte Art am Tisch zu beobachten“, lobte Wulfes den bis dato noch ungeschlagenen Youngster. Da sich Ersatzspieler Uhlig jedoch geschlagen geben musste, ging es ins Schlussdoppel. In diesem ließen Nico Heinken und Tobias Hesse beim 3:0 jedoch nichts anbrennen und sicherten damit das 9:7.

TuRa Bremen - TSV Uesen 9:2. Ohne Tobias Heckel und Axel Decker angereist, standen die Gäste bei den starken Bremern von Beginn an auf verlorenem Posten. Das zeigte sich dann auch gleich in den Doppeln – 0:3. Dabei hatten lediglich Patrick Schulze/Zlatko Urumovic eine reelle Chance. Letztlich setzte es jedoch ein 7:11 im fünften Satz. Den ersten von den beiden Punkten holte dann Dennis Meinken. Uesens Spitzenspieler knüpfte an die gute Form der vergangenen Wochen an und gewann gegen Wickemeyer in fünf Sätzen. Danach gingen alle Spiele relativ klar an Tura, bis dann Ersatzspieler Stefan Klöser mit einer guten Leistung auf 2:6 verkürzen konnte. Das war es dann aber auch. Nur Dennis Meinken hatte dann im Spitzenspiel gegen Bremens Timo Hillebrand noch einen Sieg auf dem Schläger. Allerdings vermochte er eine 8:5-Führung im fünften Satz nicht zu nutzen und musste sich noch mit 9:11 zum deutlichen 2:9-Endstand geschlagen geben. J kc