TSV Intschede: Heiner Sievers springt als Damen-Coach ein

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Wieder beim TSV Intschede: Heiner Sievers übernimmt bis Saisonende die Landesliga-Handballerinnen. © Lakemann

Von 2019 bis 2021 trainierte Heiner Sievers bereits die Herrenmannschaft – jetzt ist er zurück beim TSV Intschede: Der 69-Jährige übernimmt bis zum Saisonende die Landesliga-Handballerinnen und springt somit für den erkrankten Peter Bartniczak ein.

Intschede – „Ich habe von der Notlage gehört und dem Verein sofort meine Hilfe angeboten. Denn es ist ja schwierig, in dieser Situation jemanden zu finden“, erklärte Sievers am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung das Zustandekommen des Engagements.

Dass der Daverdener schon einmal beim TSV „Weserstrand“ als Übungsleiter aktiv gewesen ist, spielt eine wesentliche Rolle: „Wir kennen uns ja gut. Und mit Frank Oetting habe ich einst zusammen A- und B-Jugend beim TSV Daverden trainiert“, sagt der Rentner. Darüber hinaus verfügt er über einen großen Erfahrungsschatz als Mann auf der Bank – Herren und Damen bei den Grün-Weißen, Damen bei der HSG Verden-Aller und zahlreiche Nachwuchsteams hatte Heiner Sievers bereits unter seinen Fittichen.

Das Team ist intakt. Wir wollen an die Erfolge anknüpfen und am Saisonende Dritter oder Vierter werden. Das wäre ein gutes Ergebnis.

Nach dem bisher letzten Engagement für die Herren des TSV Intschede legte Sievers aus gesundheitlichen Gründen eine zweijährige Pause ein – jetzt ist er wieder fit und hilft gerne aus: „Wenn Peter vor Saisonende zurückkehren sollte, mache ich den Platz natürlich wieder frei“, zählen für den Neuen nur die Belange des Vereins.

Die Damenmannschaft, die zuletzt mit sechs Siegen in Folge auf den vierten Platz kletterte, habe ihm den Einstieg erleichtert: „Das Team ist intakt. Wir wollen an die Erfolge anknüpfen und am Saisonende Dritter oder Vierter werden. Das wäre ein gutes Ergebnis.“ Am Wochenende hat Sievers schon mal im Spitzenspiel des TV Oyten II gegen den MTV Eyendorf (37:35) zwei Kontrahenten unter die Lupe genommen, die im April noch auf den TSV Intschede warten: „Die sind schon extrem stark.“

Riesen-Dank von Frank Oetting

In den nächsten beiden Punktspielen ist der Interimscoach aus familiären Gründen verhindert, sodass erneut Frank Oetting verantwortlich zeichnet. Danach kann sich der 1. Vorsitzende des TSV „Weserstrand“ wieder etwas zurücklehnen: „Heiner kennt das Geschäft und wird sicher seinen Teil zum Gelingen der Saison beitragen. Wir sind sehr erfreut und dankbar, dass er für uns einspringt und auch schon Gegner beobachtet hat.“