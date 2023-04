Intschedes Heiner Sievers sieht einen perfekten Auftritt beim 27:21-Erfolg über Oyten II

Von: Björn Lakemann

Teilen

Mit ihrem Fünferpack stellte sie die Weichen für den Derbysieg gegen Oyten: Intschedes Michele-Romina Dahlendorf. © ha

Nun hat es auch den TV Oyten II erwischt: Im Derby beim TSV Intschede setzte es für den Handball-Landesligisten beim 21:27 die erste Niederlage der Saison.

Intschede – „Derbysieger, Derbysieger“, intonierten die Landesliga-Handballerinnen des TSV Intschede nach dem deutlichen 27:21 (15:11)-Prestigeerfolg im Derby gegen den bereits als Meister feststehenden TV Oyten II.

„Da gibt es nichts zu meckern. Wir haben dem TVO mit unserer starken Defensive definitiv den Schneid abgekauft“, strahlt Intschedes Trainer Heiner Sievers. Seine sechsfache Torschützin Mia Feline Bruhn hatte eine außerordentlich geschlossene Leistung gesehen: „Wir waren einfach gut und haben das Spiel als Team gewonnen.“ Als fairer Verlierer erwies sich Oytens Sebastian Kohls. „Gewonnen hat das Team mit dem größeren Willen. Letztlich haben wir auf das Intscheder Spiel keine Antworten gefunden“, wollte der TVO-Trainer auch das Fehlen seiner kompletten Rückraumreihe nicht als Entschuldigung gelten lassen. Somit setzte es für den unangefochtenen Primus im 20. Spiel die erste Saisonniederlage.

Intschedes Michele-Romina Dahlendorf nicht zu stoppen

In einer gut gefüllten Gustav England Halle in Thedinghausen entwickelte sich zunächst eine offene Partie mit wechselnden Führungen. Doch nachdem Leonie Schulte zum 8:8 (20.) getroffen hatte, startete Intschedes Linkshänderin Michele-Romina Dahlendorf einen sagenhaften Lauf. In nur sechs Minuten schenkte die Toptorschützin der Gastgeberinnen dem TVO gleich fünf Treffer am Stück ein. Der Meister präsentierte sich völlig von der Rolle und erholte sich von diesem Schock nicht mehr.

TVO-Trainer Sebastian Kohls ein fairer Verlierer

Im Gegenteil: Nach dem 15:11 zum Seitenwechsel zauberten die Sievers-Schützlinge erneut ein Quartett an Treffern aus dem Ärmel. Mit ihrer starken Deckung entnervten sie den Tabellenführer, der fortan eine erschreckend hohe Fehlerquote an den Tag legte. In der 46. Minute roch es beim 13:24 sogar nach einem kompletten Debakel für die Gäste. Neun Minuten vor Ultimo nahm Sievers beim 25:17 seine Auszeit: „Hinten ist es super. Nur vorne müsst ihr konsequenter werden.“ Das gelang jedoch nur bedingt. Aber immerhin setzte Kreisläuferin Cora Witzschke den Schlusspunkt zum 27:21-Endstand. Zwischen den TSV-Pfosten zeigte Alina von Ahsen starke 14 Paraden und war ein weiteres Faustpfand beim Derbysieg. Damit kletterten die Mädels vom Weserstrand auf einen starken dritten Tabellenplatz und haben durch diesen Erfolg ein echtes Statement gesetzt.

Tore TSV Intschede: Dahlendorf (12/5), Bruhn (6), Meisloh (4), C. Witzschke (3), Steinhauser (1), Schwittek (1).

Tore TV Oyten II: Wendt (5/2), Köster (3), Schulte (3), Hartmann (3), J. Meyer (2), Schidzig (2), Schlegel (1), Groenwold (1), Gerling (1).