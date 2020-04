Heiner Sievers bleibt Coach in Intschede

+ Eine weitere Saison: Heiner Sievers bleibt Intscheder Handball-Coach. Foto: bjl

Intschede – Auch in der kommenden Spielzeit in der Handball-Regionsoberliga beim TSV „Weserstrand“ Intschede heißt der Übungsleiter Heiner Sievers. Schnell war sich der 66-jährige, erfahrene Trainer mit dem Handballvorstand einig und geht in seine vierte Saison. „Die Chemie zwischen Trainer und Team stimmt einfach“, ist Abteilungsleiter Patrick Rott froh über die weitere Zusammenarbeit, die zunächst einmal für eine weitere Spielzeit vereinbart ist.