Heiner Sievers bleibt Coach der Intscheder Handball-Frauen

Von: Frank von Staden

Teilen

Heiner Sievers © Lakemann

Nun ist es in trockenen Tüchern: Der als Interimscoach eingestiegene Heiner Sievers wird auch in der kommenden Saison die Landesliga-Handballerinnen des TSV Intschede coachen. Darauf einigten sich der Verein und der Übungsleiter jetzt.

Intschede – Im April hatte der 69-Jährige die Mannschaft vom erkrankten Peter Bartniczak übernommen und zusammen mit Betreuer Hartmut Behlmer, der ebenfalls weitermacht, viel Spaß an der Aufgabe gefunden. „Die Mannschaft hat super mitgemacht, ich sehe noch sehr viel Potenzial in dem Team“, so der Übungsleiter. Vereinsboss Frank Oetting: „Heiner kann mit seiner ruhigen Art und seinem Sachverstand einige Spielerinnen sicher noch besser machen!“ vst