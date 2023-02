TSV Daverden will Heimspielgesicht mit fittem Fromm zeigen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Geht fit in Daverdens Heimspiel: Maxi Fromm (am Ball). © häg

Der Spielplan meint es an diesem Sonnabend gut mit Handball-Verbandsligist TSV Daverden – er darf in eigener Halle antreten: Die Schweitzer-Sieben erwartet den VfL Fredenbeck II (Anwurf um 17:30 Uhr).

Daverden - Nach der Pleite in Eicken benötigen die Grün-Weißen im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt zwei Punkte. „Hoffentlich zeigen wir wieder unser Heimspielgesicht. Und vielleicht kommt uns entgegen, dass auch die Fredenbecker in fremden Hallen nur halb so stark sind wie vor eigener Kulisse“, geht Christoph Schweitzer optimistisch ins Match.

Wehrkamp fehlt, Fastenau wohl auch

Dabei will der Trainer gar nicht auf den Gast schauen, „denn jetzt ist es an der Zeit, nur auf uns zu gucken. Wir müssen einfach die ohne Not fabrizierten Fehler im Aufbau minimieren.“ Daran hat Daverden in der Woche schwerpunktmäßig gearbeitet.

Bis auf Niklas Wehrkamp (Urlaub) und eventuell Ole Fastenau (Dienst) sind alle Mann an Bord. Maxi Fromm meldete sich nach Belastungstest komplett fit, wird wie in Eicken dabei sein.