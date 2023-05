1. FC RW Achim: Die Heimatlosen

Von: Frank von Staden

Sieht die Zukunft optimistisch: Fikret Karaca. © Privat

Die Fußballer des 1. FC RW Achim müssen seit einigen Tagen doch einige Nackenschläge einstecken. Erst mussten die Achimer nach der Heimpleite mit drei Platzverweisen für die Rot-Weißen gegen den VfL Visselhövede den Bezirksliga-Abstieg hinnehmen, dann folgte wenig später die Nachricht aus dem Achimer Rathaus, dass der Verein in Zukunft die Sportstätte an der Bierdener Grundschule aufgrund beabsichtigter Baumaßnahmen zukünftig nicht mehr nutzen kann.

Achim – Einen ersten Vorschlag der Stadtverwaltung, den 1. FC RW Achim in nächster Zeit auf den Kunstrasenplatz des TSV Achim umzuquartieren, stieß bei den Fußballern auf erhebliche Gegenwehr, „da wir so keine Möglichkeit mehr hätten, auf Rasen zu spielen. Und der Fußball gehört nun einmal vorwiegend auf Naturboden“, erklärt da der neue 2. Vorsitzende des FC, Fikret Karaca, den Grund für das eingelegte Veto des Vereins. „Wir haben allerdings bereits gute Gespräche mit der Stadt sowie auch der AAS (Anm.d.Red.: Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine) geführt. Ich denke, dass es schon bald eine finale Lösung für uns geben wird. Es wurde bereits behördlich ausgelotet, welche hiesigen Stadtvereine in der Lage sein könnten, uns aufzunehmen“, so Karaca weiter. Der 45-Jährige orakelt, dass sich das Pendel da Richtung Sportanlage des TSV Uesen ausrichten könnte, „da der TB Uphusen, TSV Bierden und auch der SV Baden, der ja nur einen Platz besitzt aber derzeit elf eigene Teams unterbringen muss, wegfallen.“

Der neue sportliche Leiter Kostas Efeoglou (r.) hofft, dass der 39-jährigen Necati Uluisik weiterhin Coach bleiben wird. © Staden, Frank von

Gerüchte, die dem 1. FC RW Achim nach dem feststehenden Abstieg Auflösungserscheinungen unterstellen, betitelt der 2. Vorsitzende als klare „Falschmeldungen“. Das Gegenteil sei der Fall. Karaca: „Egal, was kommt: Wir werden weiter auf der Bildfläche bleiben und alle Hindernisse meistern – versprochen!“ Doch im selben Moment stellt der RW-Funktionär auch klar, dass sich das Gesicht des Teams schon stark verändern wird – verändern soll. Zwar hätte bisher nur Elvedin Bibic, der sich bei den Rot-Weißen nie richtig durchsetzen konnte, dem Vorstand mitgeteilt, dass er den Klub definitiv nach dem Saisonende verlassen wird, „doch auch andere Spieler haben bereits angedeutet, dass es für sie bei uns nicht weitergehen könnte. Es kann aber auch passieren, dass wir als Verein mit einigen Spielern nicht weitermachen wollen.“

Unbedingt halten will der 1. FC aber seinen Trainer Necati Uluisik, der nach dem berufsbedingten Ausstieg von Kostas Efeoglou (wir berichteten) bisher nur als Interimslösung galt. Karaca: „Allerdings sind wir voll von ihm überzeugt und auch derzeit in guten Gesprächen. Ich hoffe sehr, dass er weitermacht. Sein Problem ist momentan, dass er in Früh- und Spätschichten arbeitet und so nur alle zwei Wochen das Training unter der Woche leiten könnte. Doch Amar Miry als auch Kostas haben bereits signalisiert, dass sie helfend einspringen würden. Ich hoffe also, dass wir zum einen in Sachen Trainer schon bald Vollzug melden können und zum anderen nur noch kurz heimatlos sind.“