Holtums Spitzenspielerin glänzt beim 8:6 über Tabellenführer Dahlenburg

Holtums Heike Wahlers präsentierte sich beim 8:6 in Dahlenburg in Topform.

Holtum (Geest) - Während der Anreise zum Spitzenspiel der Tischtennis-Landesliga beim Dahlenburger SK herrschte bei den TT-Damen des TSV Holtum (Geest) richtig gute Stimmung. „Da haben wir geflachst, dass wir den Tabellenführer ja mal weghauen können“, gab Mannschaftsführerin Birte Wacker zu verstehen. Dass es am Ende beim 8:6-Erfolg dann auch dazu kommen sollte - danach hatte es zu Beginn sicher nicht ausgesehen.

Denn ehe sich die Gäste versahen, lagen sie mit 0:4 in Rückstand. Dabei wurden die Doppel extra anders aufgestellt. „Aber das ist dann mal richtig in die Hose gegangen“, verwies Wacker auf die beiden Niederlagen. „Nachdem dann auch noch die ersten beiden Einzel weggingen, hatten wir uns fast schon auf eine schnelle Heimfahrt eingestellt.“ Aber daraus wurde nichts.

Obwohl Anja Meier gegen Scholz ganz schlecht ins Spiel gefunden hatte, vermochte sie einen 0:2-Rückstand noch zu drehen und gewann letztlich sicher mit 11:5 im fünften Satz. Und auch Corinna Völker hatte keine Probleme beim 3:1 gegen Sander - 2:4. Was folgte, war das Spiel des Tages. Im Duell der Spitzenspielerinnen wuchs Heike Wahlers förmlich über sich hinaus und sorgte durch ein 11:8, 9:11, 11:8, 11:7 über die bis dato ungeschlagene Walter für den Anschluss. „Das war bärenstark, was Heike da gespielt hat. Und nach diesem Sieg haben wir natürlich Lunte gerochen“, verdeutlichte Wacker, die im Anschluss gegen Schmidt für das 4:4 sorgte.

Und es kam sogar noch besser, denn Meier gewann erneut in fünf Sätzen zur ersten Führung - 5:4. Beim 7:6 kam es zu einem erneuten Duell der Nerven, da Wacker gegen Scholz in den fünften Satz musste. „Da ging mir schon die Düse“, gestand die Holtumerin ein. Doch am Ende machte sie das 8:6 durch ein 11:7 perfekt.

kc