LGKV: Brigitte Heidrich und Dagmar Suhling holen DM-Titel

Titel erfolgreich verteidigt: Brigitte Heidrich von der LGKV wurde wieder Deutsche Meisterin über 400 m. © Görlitz

Deutsche Titel an zwei LGKV-Athletinnen: Brigitte Heidrich holte bei der Masters-DM wie im Vorjahr Gold über 400 m der W60-Seniorinnen, Dagmar Suhling wurde erneut Meisterin im Speerwerfen der W50.

Verden – Mönchengladbach war Austragungsort der Masters-DM, früher Deutsche Seniorenmeisterschaften, für die mehr als 1.200 jung gebliebene Leichtathleten gemeldet hatten – darunter auch sechs LGKV-Athleten. Von ihnen gingen drei als Titelverteidigerinnen an den Start, zwei blieben abermals erfolgreich.

2022 war Brigitte Heidrich (Verden) im bayrischen Erding W60-Meisterin über 200 m und 400 m geworden. Über 400 m wiederholte sie nun diesen Erfolg souverän mit drei Sekunden Vorsprung und war mit 68,91 Sekunden eine halbe Sekunde schneller als vor Jahresfrist. Über 200 m musste sie am zweiten Tag mit Heike Schug vom LAC Quelle Fürth eine Konkurrentin vorbeilassen, die am Tag zuvor schon zweite über 100 m geworden war und nun mit 30,18 zu 31,15 Sekunden vor der Verdenerin lag.

Die Speer-Spitze: Dagmar Suhling von der LGKV wurde bei der Masters-DM ihrer Favoritenrolle gerecht. © Ralf Görlitz

Der zweite Titel ging wie erwartet im Speerwurf mit acht W50-Werferinnen an Dagmar Suhling (Verden). Mit 37,80 m lag sie wieder deutlich vor der stärksten Konkurrentin Andrea Zahn vom VfV Spandau. Sven Suhling war 2022 im Hammerwurf der M55-Senioren Zweiter geworden, diesmal brachten ihm 44,63 m Platz vier ein. In der gleichen Altersklasse wurde Uwe Cordes (Bendingbostel) im mit 13 Läufern stark besetzten 1500 m-Rennen mit Saisonbestzeit von 4:53,64 Minuten Siebter.

Einen schönen fünften Rang erkämpfte sich Claudia Weyde (Verden), die erstmals an einer Masters-DM teilnahm. Im Kugelstoßwettbewerb mit 15 W50-Seniorinnen fehlten ihr mit der persönlichen Bestweite von 11,28 m in einem spannenden Finale nur 14 Zentimeter zum Bronzerang. 2022 hatte Birgit Schwers in Erding den Diskuswurf der W60-Werferinnen mit 27,02 m gewonnen, diesmal wurde sie mit 26,04 m Vierte. hbm