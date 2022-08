Voltigerer Arne Heers: Durchatmen nach EM-Medaillen nur kurz

Von: Christel Niemann

Nach stressiger Heimreise schon wieder ein Lächeln: Voltigierer Arne Heers präsentiert vorm Wohnhaus in Hülsen stolz seine EM-Medaillen. © Niemann

Nach der Europameisterschaft ist vor der Deutschen Meisterschaft: Arne Heers, Voltigier-Talent aus Hülsen, präsentierte im Anschluss an die Heimreise aus Ungarn zwar stolz sein zweifaches Edelmetall von den kontinentalen Titelkämpfen - dem 16-Jährigen bleibt aber nur wenig Zeit zum Feiern. Schon im September hat er die DM vor der Brust.

Hülsen – Silber in der Mannschaft und Bronze im Einzel hat das Juniorteam Oldenburg mit Arne Heers, dem amtierenden Weltmeister der Junioren vom RV Hülsen, von den Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter im ungarischen Kaposvár mitgebracht in heimische Gefilde. Die Auswahl von Bundestrainer Kai Vorberg hat das in sie gesetzte Vertrauen erfüllt. Denn wenn auch keine Goldmedaille erreicht wurde, bestätigt das Ergebnis doch die Klasse des Voltigier-Nachwuchses auf ganzer Linie.

Erst in der Nacht aus Ungarn zurückgekehrt, ließ ein noch sichtlich müder Arne Heers am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung die sportlichen Ereignisse der EM Revue passieren. Der Auftakt mit der Pflicht am Donnerstag sei für die Gruppe optimal gelaufen. Das Team hatte vor der Konkurrenz aus der Schweiz und aus Österreich die Nase vorne, während der erste Pflichtdurchgang für den Hülsener weniger wunschgemäß lief. „Mehr als Platz sieben war nicht drin. Ich war natürlich nicht zufrieden, aber ich war nicht so ganz mit dem Pferd zusammen“, erzählt er. Das sei halt manchmal so.

Wir hatten während der Kür einen Abgang vom Pferd. Deshalb gelang es leider nicht, der Schweiz die Goldene abzujagen. Wäre der Patzer nicht passiert, wären wir Mannschafts-Europameister geworden.

Tags darauf dann der erste Kürdurchgang für das Team, der erneut wunschgemäß lief, sodass die Mannschaft abermals vor der Schweiz und Österreich auf Rang eins landete. Am Sonnabend folgte dann für Arne Heers die Einzelkür. Diesmal behielt der 16-Jährige die Nerven, zeigte eine erstklassige Kür und nahm seinen zwölf Konkurrenten so wichtige Punkte ab, dass er in der Gesamtwertung auf Rang drei vorrückte.

Bei den Finaldurchgängen am Sonntag musste sich dann aber das Team trotz beherzter Aufholjagd den Mannschaftsvoltigierern aus der Schweiz mit 0,006 Punkten geschlagen geben. „Wir hatten während der Kür einen Abgang vom Pferd. Deshalb gelang es leider nicht, der Schweiz die Goldene abzujagen. Wäre der Patzer nicht passiert, wären wir Mannschafts-Europameister geworden“, sagt Arne. Und ein bisschen Bedauern klingt schon in seiner Stimme mit.

Arne Heers muss noch an der Pflicht arbeiten

Am Finaltag hatte er allerdings keine Zeit, mit der verpatzten Gold-Chance zu hadern. Er musste schnell den Kopf wieder freibekommen, sich auf die Einzelkür konzentrieren und sich beherzt der Konkurrenz stellen. Und es gelang dem Volti-Talent, mit einer ausgezeichneten Kür noch einmal ordentlich Boden gut zu machen und sich mit nur 0,2 Punkten Rückstand zu Bela Lehnen aus Köln und nach dem Österreicher Paul Ruttkowsky die Bronzemedaille zu sichern. Junioren-Bundestrainer Kai Vorberg äußerte sich in den Medien mit den Leistungen und Ergebnissen seiner Schützlinge zufrieden. Sie hätten erneut gezeigt, dass sie im Juniorenbereich zur Spitze gehörten.

Papa Gernot Heers: „Wir sind mega-stolz“

Arne Heers sagt, dass er für sich die Erkenntnis mitgenommen hat, dass er noch an der Pflicht arbeiten und eine Schippe drauflegen muss. Hinsichtlich des Trainings will er es in den nächsten Tagen etwas ruhiger angehen lassen, will die Ferien genießen und vielleicht ein paar Tage mit seinen Kumpels irgendetwas machen. Dann aber geht auch sofort das Training wieder los, da der Hülsener bereits im September in Münchehofen bei Berlin bei den Deutschen Meisterschaften startet.

Das Wohnhaus in Hülsen hatten Vereinsmitglieder für die nächtlichen Heimkehrer geschmückt. Denn neben den Eltern hatten auch die Großeltern Arne nach Ungarn begleitet. „Wir sind mega-stolz“, so Papa Gernot Heers.