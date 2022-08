Vielseitigkeit: Hedda Vogler holt EM-Bronze mit dem Team

Teilen

Mit EM-Bronze dekoriert: Hedda Vogler vom RV Aller-Weser auf Niagara de Champenotte. © Wächter

Verden – EM-Bronze für Hedda Vogler: Im englischen Hartpury überzeugte die Reiterin des RV Aller-Weser bei der Nachwuchs-Europameisterschaft der Junioren und der Jungen Reiter in der Vielseitigkeit mit ihrer neunjährigen Stute Niagara de Champenotte (von Sir Donovan) im Team Deutschland.

Erst vor Kurzem hatte sie sich den Titel der deutschen Jugendmeisterin sichern können, nun ging Hedda Vogler in der Vielseitigkeit sogar auf internationaler Bühne an den Start. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen Mathies Rüder, Isabel Dalecki und Matti Garlichs konnte die 18-Jährige unter der Regie von Bundestrainer Karl-Heinz Nothofer die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Gold ging an Großbritannien, Irland sicherte sich Silber. In der Gesamtwertung belegten Hedda Vogler und Niagara de Champenotte einen starken 15. Platz. kk