Vielseitigkeit: Aller-Weser-Reiterin Hedda Vogler glänzt als Vierte in Westerstede

Starke Vorstellung: Hedda Vogler und Niagara de Champenotte belegten Rang vier. © Wächter

Platz vier für Hedda Vogler und Rang zwölf an Jana Schoupal: Die beiden Vielseitigkeitsreiterinnen des RV Aller-Weser glänzten beim CCIS*-S in Westerstede.

Verden – Die Westersteder Horse-Trials waren das Ziel von Hedda Vogler und Jana Schoupal, der beiden Verdener Vielseitigkeitsstars. Hedda Vogler und die neunjährige Niagara de Champenotte (von Sir Donovan), die für den RV Aller-Weser im CCIS*-S angetreten waren, konnten diesen anspruchsvollen Wettbewerb auf Platz vier beenden. Das Duo glänzte vor allem im Geländeteil der Prüfung, nach dem sie sogar Platz zwei der Gesamtwertung belegt hatten. Die Dressur beendeten Hedda Vogler und ihre Stute auf Rang zehn. Ein Abwurf im Springen sorgte für das erfreuliche Endergebnis.

Jana Schoupal wird Zwölfte

Jana Schoupal, die seit Kurzem am Stall von Stephan Dubsky in Verden tätig ist, erreichte auf Donacelli (Don Index x MV Sunlight) am Ende Platz zwölf. Auch dieses Paar zeigte seine beste Leistung im Gelände. Nur die Überschreitung der Zeit im fehlerfrei absolvierten Springparcours verhinderte nach der Dressur eine bessere Platzierung. Jana Schoupal startete mit ihrem zweiten Pferd Casandro (Carleyle x MV Kaiserwind) zudem im CCI2*-L und konnte sich mit dem erst siebenjährigen Wallach über Platz zehn freuen. Es war die erste internationale Platzierung für das noch junge Pferd. kk