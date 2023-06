Hedda Roggenbuck triumphiert

Hedda Roggenbuck vom RV Aller-Weser gewann in Hellendorf auf Catwick ein Barrierespringen der Klasse S*. © Wächter

Erfolgreiches Wochenende für die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden: In Hellendorf landete Hedda Roggenbuck mit ihrem Catwick einen echten Big Point, denn das Aller-Weser-Duo gewann das Barrierespringen der Klasse S*. Roggenbuck und der 15-jährige Westfalen Wallach von Cornado (MV Gralshüter) setzen sich dabei auch gegen Vereinskollegin Linnea Heemsoth durch, die mit Libelle de Muze einen starken zweiten Platz auf diesem hohen Niveau sicherte.

Verden – Das abschließende S*-Springen mit Stechen, das gleichzeitig eines der Turnierhighlights war, schloss Isalie Baumgart vom RV Aller-Weser auf Hamburg als Dritte ab. Rang vier erreichten Amelie Baumgart (RV Aller-Weser) und Argentino. Linnea Heemsoth schnappte sich auf Larino außerdem den zweiten Platz in einem Punktespringen der Klasse M*. Hinter ihr wurde Anabel Baumgart mit Corny Fünfte. Auch Isalie Baumgart sicherte sich in einer weiteren Prüfung auf diesem Level mit ihrer Hamburg den Ehrenrang. Ihre Schwester Amelie Baumgart wurde mit Argentino Dritte. Auf Come Back wurde sie im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse L fünfte. Philipp Baumgart belegte im L-Springen auf Vancouver Platz drei.

Außerdem hatte der RFV Visselhövede zum populären Turnier mit dem großen Highlight, dem „Heideklassiker“, eingeladen. Im A*-Springen waren Leonardo Lüters und Lord Hippelank, ein 14-jähriger Hannoveraner von Lord Pezi (MV Singular Joter) vom RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden erfolgreich. Im Dressurviereck glänzte Emelie Ternieten vom RV Hülsen-Aller, die für ihre Darbietung in der A**-Dressur eine Wertnote von 7,4 erhielt. Damit sicherte sie sich auf dem achtjährigen Hannoveraner Wallach Delgado (De Niro Mutter X MV Fidertanz) einen sicheren Sieg. Maja Flemming holte sich auf Sazou, einem vierjährigen Hannoveraner von Springbank (MV Wolkenstein), mit einer 8,0 den Sieg in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A, in der sie mit Flemming auf Platz zwei gleich einen Doppelpack landete. Kristin Szalinski vom RV Graf von Schmettow und Daily Pleasure wurden Vierte in der Dressurreiterprüfung der Klasse L*. In der Dressurreiterprüfung der Klasse A belegte Anna-Lena Vagt (RV Aller-Weser) auf Steverheides Wolfsblut Platz zwei.

Im Rahmen des Schwaneweder Dressurturniers auf dem Hofe Becker konnte sich Kim Kroh vom RV Aller-Weser auf Top Secret über einen starken zweiten Platz in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M freuen. Den Ehrenrang gab es auch für Dr. Nicole Deinzer, die ebenfalls für den RV Aller-Weser am Start war. Mit 67,727 Prozent konnte sie sich auf dem Wallach Delaney’s Benchmark Platz zwei auf M*-Level schnappen. In der S*-Dressur erreichten Dora Asendorf (RV Aller-Weser) und Romino Platz vier. Sandra Frieling belegte für den RV Aller-Weser außerdem auf Sheela Platz zwei in einer Reitpferdeprüfung und erhielt für ihre Vorstellung eine Wertnote von 8,1. Vereinskollegin Kathrin Dittmer belegte auf Miss Balou Platz fünf in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L. In der L*-Dressur wurde Carina Masanek auf Caro Ramzes Dritte.

In Loxstedt verpasste Amanda Isaksson den Sieg in der M*-Dressur auf Lodewijk nur knapp. Die Schwedin, die für den RV Aller-Weser reitet, erhielt für ihre Darbietung eine Wertnote von 7,70 und belegte damit Rang zwei. Das Turnier in Harsum-Hüddessum endete für Alejandro Jose de Andres Pozo mit einem vierten Platz in einem M*-Springen für fünf- bis siebenjährige Nachwuchspferde. Gestartet war der Reiter vom RV Aller-Weser auf Montevideo. Beim Springreiterwettbewerb in Bücken sicherte sich Philippa von Arenstorff (RV Hülsen-Aller) auf ihrem Pony Hugo Honeymoon den ersten Platz. kk