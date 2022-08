FC Verden 04 II: Kruse und Austermann im Derby gegen TV Oyten wieder im Team

Von: Ulf Horst von der Eltz

Er ist zurück und steht im Derby gegen Oyten von Beginn an auf dem Platz: Verdens Hauke Kruse. Archiv © Wächter

Erster Bezirksliga-Heimaufritt für den FC Verden 04 II – und dann gleich ein Derby: Die Elf von Trainer Jan Twietmeyer erwartet am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) den TV Oyten. Nach der Auftaktpleite ist der Neu-Coach zuversichtlich: „Sicher wird es gegen Oyten nicht leicht, aber wir wollen auf eigenem Platz unser Spiel durchdrücken und die drei Punkte einsacken.“

Verden/Oyten – Denn trotz des 1:2 in Ippensen bot Bezirksliga-Aufsteiger FC Verden 04 II über weite Strecken eine gute Leistung und verlor eher unglücklich. „Wenn wir dort anknüpfen und zu Hause noch eine Schippe drauflegen können, bin ich positiv gestimmt“, meint Trainer Jan Twietmeyer. Die personellen Alternativen werden reichhaltiger. Marlin Stenzel und Torben Rodel (Urlaub) kehren ebenso in den Kader zurück wie Finn Austermann und Hauke Kruse (privat) – dieses Duo steht auch gleich in die Startelf.

Marius Winkelmann fehlt dem TV Oyten

Mit dem Sieg über RW Achim im Rücken reist Oytens Coach Jan Fitschen optimistisch an die Aller: „Trotz der vielen Ausfälle ist es unser Anspruch, auch in Verden zu gewinnen. Allerdings sehe ich die FC-Reserve nicht als typischen Aufsteiger, mit den Verstärkungen stellen sie eine spielstarke Truppe.“ Da gelte es in erster Linie gegenzuhalten. Zu den Fehlenden gesellt sich nun noch Marius Winkelmann (Urlaub), da ist im Mittelfeld neben Andre Geisler auch Simon Seekamp gefordert. Fitschen: „Ansonsten werde ich mir einen Plan zurechtlegen.“