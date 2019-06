Hauke Kruse und Nico Bochinski für Rozehnal-Elf

FC Verden 04 II rüstet weiter auf

+ Nico Bochinski

Verden – Der FC Verden 04 II rüstet weiter auf, um im dritten Anlauf den Bezirksliga-Aufstieg meistern zu können. Trainer Oliver Rozehnal freut sich, dass in Nico Bochinski ein junger Wilder aus der eigenen U19 in den Kreisliga-Kader hochrückt: „Nico ist ein technisch starker Spieler, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist. Wir haben einige gute Gespräche geführt, Nico hat sich dann erfreulicherweise für einen Verbleib in Verden entschieden. Er ist nicht nur ein talentierter Fußballer, sondern auch ein richtig guter Typ, der sich selbst sehr realistisch einschätzt.“