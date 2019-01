Drei Verdener Flieger in der Rennklasse in den Top 15 in Niedersachsen

Verden – Der ganz große Coup fehlte im zurückliegenden Sommer, dafür glänzten Verdens Segelflieger dieses Mal in der Breite. Gleich dreimal sind sie in der Abschlusstabelle der Streckenflug-Meisterschaft in Niedersachsen in den Top-15 vertreten – und das in der Klasse mit Flugzeugen bis 15 Metern Spannweite, der sogenannten Rennklasse also. Bastian Kuls führte mit Platz sieben das vereinsinterne Ranking an, knapp vor Patrick Siemens (11.) und Sebastian Petrat (13.).

In einem Sommer der Extreme steigerten die Allerstädter ihre Flugleistungen erheblich. Insgesamt flossen fast 25000 erflogene Kilometer in die Statistiken des Landesverbands ein. Vereinsrekord. Ebenfalls wichtig: Der achte Platz von Norbert und Maren Dellinger im Doppelsitzer beim Offenen Märkischen Vergleichsfliegen in Brandenburg, der sie zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Stendal berechtigt. In der Landesstreckenflug-Wertung belegte Norbert Dellinger in der Doppelsitzer-Klasse Platz acht, der Junioren-Auswahlflieger Alexander Klingeberg landete hier auf Rang elf.

Aber nicht nur in der niedersächsischen Abschlussrechnung feierten Verdener Piloten Erfolge. Da sie viele Flüge im Rahmen des Vereins-Sommerlagers in Görlitz absolvierten, liegen sie in der sächsischen OLC-Vereinswertung immerhin auf Platz 36 von 158 Clubs. Im Ranking der mehr als 70 niedersächsischen Vereine landete Verden auf Platz 21. Insgesamt 17 Allerstädter haben sich dafür mit ihren Flügen in die Listen eingetragen. Schummeln ist bei diesen Wettbewerben nicht möglich. Ein fest im Flugzeug installiertes und verplombtes GPS-Gerät zeichnet jede Flugbewegung detailliert mit Flughöhe und Geschwindigkeit auf.

Für Bastian Kuls fiel der Tag der Tage auf den Sonnabend nach Pfingsten. Zunächst führte ihn der Weg von Scharnhorst immer Richtung Osten über Heidelandschaften bis nach Perleberg. Viel Zeit für atemberaubende Blicke über die Mecklenburgische Seenplatte ließ er sich nicht. Er drehte nach Südwesten, passierte die Altmark im Raum Gardelegen, überquerte den Mittellandkanal bei Wolfsburg, ließ den Harz links liegen und steuerte Hofgeismar vor den Toren Kassels an. Auf dem Rückweg nach Verden folgte er zunächst der Oberweser, ehe er Kurs auf Nienburg nahm und den Endanflug einleitete. Am Ende schlugen mehr als 600 Kilometer mit den Kräften der Thermik zu Buche. Sieben Stunden und zehn Minuten benötigte er für die Distanz.

Gegenwärtig fiebern Verdens Segelflieger bereits dem Saisonstart Mitte März entgegen. Dafür werden in der Werkstatt die Flugzeuge auf Vordermann gebracht. Gut polierte Tragflächen können bei knappen Resultaten entscheidende Pluspunkte bringen. Auch Reparaturen werden durchgeführt, ehe die Flieger Anfang März in die obligatorische Jahresnachprüfung gehen, bei dem sie wie beim TÜV für Autos auf Herz und Nieren inspiziert werden.