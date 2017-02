Harm Tietje: Über Hamburg nach Hawaii

Neddenaverbergen - Von Henning Leeske. 3800 Meter Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und etwas mehr als 42 Kilometer Laufen! Schon allein die Aufzählung der Längen dieser Teilstrecken und Disziplinen nötigt jedem einige Ehrfurcht und jede Menge Respekt ab, wenn es um das Ausdauerrennen schlechthin geht – den Ironman. Der Triathlon in seiner extremen Ausprägung bestimmt zurzeit den Trainingsalltag von Harm Tietje, Katja Troschka, Lars Troschka und Wolfgang Dittner vom LAV Verden. Schon seit Dezember sind die vier Ausdauersportler in der Vorbereitung für den Ironman in Hamburg am 13. August.

„Eigentlich quält man sich nur für die letzten 30 Sekunden beim Zieleinlauf“, beschreibt Lars Troschka seine Motivation für das riesige Trainingspensum. Immerhin hat er beim Start des Rennens schon 1500, 200 und 8000 Kilometer Ausdauertraining im Laufen, Schwimmen und Radeln in den Knochen. „Das Glücksgefühl beim Finish ist einfach unglaublich“, fuhr seine Ehefrau Katja fort.

Katja Troschka: „Das Glücksgefühl beim Finish“

Zur Seite steht den Ausdauersportlern eine erfahrene Trainingsbetreuung, um nicht zu überdrehen. Daher werde beim Radfahren hauptsächlich auf die Wattzahl geschaut und die Fahrzeit ergäbe sich dann je nach Strecke und Wetter. Als Zielzeit hat Lars Troschka etwas unter zehn Stunden im Auge. „Mir würde es reichen, meine Bestzeit von 11:12 Stunden zu verbessern“, sagte der erfahrene Triathlet Harm Tietje, der auch gerne mit der Mannschaft zusammen trainiert. „Oft will ich am liebsten nach der Arbeit in meiner Physiopraxis einfach nur nach Hause, aber dann sitzen die da schon an der Rezeption und warten auf mich, um Laufen zu gehen“, beschreibt Tietje den Gruppenzwang. Trotzdem werden auch alleine ordentlich Kilometer geknüppelt. Ehepaar Troschka hat gewissermaßen noch zum Aufwärmen die Transalp Radrundfahrt mit 900 Kilometern Strecke und 19000 Höhenmetern zu absolvieren. Eine leichte Übung für die beiden erfahrenen Radsportler.

Eine ganz neue Erfahrung wird der Ironman für Wolfgang Dittner sein, da er zum ersten Mal auf die nicht enden wollende Strecke gehen will. Der langjährige Fußballer schielte mit einem Auge schon seit 1999 auf den Triathlon, was er auch sogleich mit einem archivierten Zeitungsinterview belegte. „Auch schon als Fußballer habe ich vom Triathlon geträumt“, gestand der Älteste im Ironman-Quartett des Verdener LAV.

Voller Begeisterung schilderten dann die vier Extremsportler die Strecke, die in Hamburg vor ihnen liegt. Nach einem erfrischenden Bad in der Binnen- und Außenalster geht es mit dem Rennrad über die bekannte Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen nach Buchholz in der Nordheide und wieder zurück. Als abschließender Höhepunkt wartet dann noch ein klassischer Marathon durch die City an der Elbe auf die Langstreckencracks. „Wir müssen uns schon quälen können“, antwortete Tietje auf die Frage, was man für Eigenschaften zum Triathlon mitbringen müsse. Von Einzelkämpferqualitäten sprach

Lars Troschka: „Nach dem Schwimmen sehr einsam“

Lars Troschka: „Nach dem Schwimmen ist man als Triathlet schon sehr einsam und muss alles mit sich selber ausmachen. Besonders wenn dann der innere Schweinehund kommt und alles hinschmeißen will – und der kommt sicher irgendwann!“

Das alles für das wichtigste Ziel, innerhalb des eigenen Zeitfensters anzukommen. „Das Größte wäre aber, einen Slot, einen Startplatz, für Hawaii zu ergattern.“, schilderte Tietje seinen größten Traum. Denn von den 2500 Startern in Hamburg werden 40 Glückliche sich für den Ironman aller Ironmen auf Hawaii qualifizieren. „Die 900 Dollar Startfee, die dann direkt mit der Kreditkarte fällig werden, sind dann auch egal.“, hieß es einhellig von der Runde.