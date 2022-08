Ironman: Neddener Harm Tietje im Ziel geschafft – aber zufrieden

Von: Ulf Horst von der Eltz

Abgekämpft – aber stolz mit der Finisher-Medaille im Ziel: Harm Tietje nach dem Ironman von Maastricht. © privat

Es war seiner letzter „richtiger“ Ironman: Harm Tietje musste sich in Maastricht förmlich ins Ziel quälen, war aber aufgrund des super organisierten Events und der tollen Stimmung trotzdem zufrieden mit seiner Vorstellung. Künftig konzentriert sich der Ausdauerathlet aus Neddenaverbergen nur noch auf die Halbdistanz.

Neddenaverbergen – Letztlich war Harm Tietje froh, bei hohen Temperaturen und Magenbeschwerden einigermaßen unbeschadet ins Ziel gekommen zu sein. Der Ausdauerathlet aus Neddenaverbergen bewältigte den Ironman in Maastricht in 14:16 Stunden. „Finishen ist ja immer das Wichtigste. Es hat auch trotz der Strapazen richtig viel Spaß gemacht, denn die Veranstaltung war super organisiert“, blickt der 53-Jährige zufrieden zurück.

Bei aller Freude schwang beim selbstständigen Physiotherapeut gleichzeitig eine Portion Wehmut mit: „Das war meine letzte von insgesamt elf Langdistanzen. Der Aufwand wird einfach zu groß, im nächsten Jahr konzentriere ich mich auf die Halbdistanz.“ Auf seine ultimativen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen hatte sich Harm Tietje beim Hitze-Marathon in Roth mit einer Staffel vorbereitet.

Harm Tietje beim Marathon mit Magenproblemen

Trotz 23,5 Grad in der Maas wurde das Schwimmen mit Neopren erlaubt (bis maximal 24,5 Grad). So fand der Neddener seine 1:24 Stunden auch ganz in Ordnung. Richtig gefordert wurde das Feld dann auf der Radstrecke, die kurvig, schmal und mit einer 180-Grad-Wende äußerst unrhythmisch daherkam. Tietje: „Eine solch lange Strecke wird heutzutage manchmal nur über Wirtschaftswege erlaubt, so war es auch in den Niederlanden.“ Unter diesen Voraussetzungen konnten sich die eigentlich zu langsamen 6:45 Stunden noch sehen lassen, „obwohl ich ständig die vom Trainer geforderten 160 Watt getreten bin.“

Heikel erwies sich dann für Harm Tietje der anschließende Marathon: „Nach rund 20 Kilometern bekam ich Magenprobleme, musste viel gehen und kam so ganz schwer wieder ins Laufen. Da hatte ich echt Angst, dass ich den Ironman bei den hohen Temperaturen nicht schaffen würde.“ So nahm der Ausdauerathlet aus dem Kreis Verden die 5:45 Stunden für die klassische Distanz in Kauf, „die Energie für eine schnellere Zeit war einfach nicht mehr da.“

Am 16. Oktober steht Oldenburg-Marathon an

Die wie gewohnt euphorisierten Fans an der Strecke sorgten jedoch dafür, dass Tietje und Co. gut gelaunt die Ziellinie überquerten: „Ein Super-Publikum, nette Helfer. Also insgesamt ein geiles Event, das richtig Freude bereitet hat, obwohl die Muskel echt schmerzten“, schwärmt der Neddener. Am 16. Oktober steht nun noch der Oldenburg-Marathon an, dann ist das Jahr sportlich für Tietje beendet.