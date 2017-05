Harm Lahde in Linz am Start

Varster feiert Debüt im Nationenpreis

+ Der Varster Harm Lahde

Blender - Seinen ersten Nationenpreis für Deutschland ritt der Varster Springreiter Harm Lahde im österreichischen Linz. Außer dem 30-Jährigen gehörten zur deutschen Mannschaft Felix Haßmann, Niklas Krieg und Jörn Sprehe. In der Endabrechnung reichte es für Deutschland nach zwei Umläufen mit insgesamt 25 Fehlerpunkten zu Platz acht unter 13 Nationen. Der Sieg ging an Italien mit drei Fehlerpunkten vor Belgien mit vier und Großbritannien mit 14. Harm Lahde ritt den elfjährigen Wallach Larry im Besitz des Gestüts Eichenhain (Varste). In beiden Umläufen unterliefen dem Duo jeweils zwei Abwürfe. Einmal waren Lahde und Larry das Streichergebnis für die deutsche Mannschaft und einmal Jörn Sprehe auf der elfjährigen Stute Luna. J jho