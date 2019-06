Harm Lahde holt sich DM-Bronze

Varster überzeugt zum Start in Balve

+ © Archiv-Foto: iw Dritter beim Start der Deutschen Meisterschaft in Balve: Harm Lahde. © Archiv-Foto: iw

Varste – Zum Auftakt der Deutschen Meisterschaften im Reiten in Balve kam der Varster Harm Lahde (RV Aller-Weser) am Donnerstag in einer mit 97 Teilnehmern stark besetzten Internationalen Springprüfung auf der elfjährigen KWPN-Stute Oak Grove’s Flickering Star strafpunktfrei in 60,31 Sekunden auf den dritten Platz. Der Sieg ging an Felix Haßmann (Lienen) auf seinem 14-jährigen Schimmelwallach SL Brazonado (0/59,53) vor Kathrin Müller (Voßwinkel) auf der Stute Emmely.