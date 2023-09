Hanna Garton gewinnt S-Springen in Harsum

Dominierte in einem S-Springen beim Harsumer Turnier: Hanna Garton. Archi © Wächter

Die Harsumer Herbst Challenge endete für Hannah Garton mit einem sensationellen Erfolg in der schweren Klasse. Im Sattel von Grey Diraba, einer neunjährigen Hannoveraner Stute von Grey Top (MV Diarado) holte die junge Reiterin, die am Stall von Hilmar Meyer in Morsum tätig ist, einen tollen Sieg im Punktespringen der Klasse S*, das das Finale der U25-Tour gewesen war.

Verden – Schon in der Einlaufprüfung der U25 auf M*-Niveau hatte sich die Südafrikanerin mit Grey Diraba Platz vier geschnappt. Im zweiten Durchgang, der als M**-Springen ausgetragen wurde, belegte das Morsumer Duo den Ehrenrang. In diesem Wettbewerb wurde Alejandro Jose de Andres Pozo (RV Aller-Weser) auf Montevideo Achter vor Charlie Yu-Cheng Liu (RV Aller-Weser) und Quatja.

Im M**-Springen der Youngster-Tour für sechs- bis achtjährige Pferde wurden Hannah Garton und zudem Le Roi Dritte. Außerdem erreichte Tobias Bremermann aus Oyten hier auf Ciara Platz vier. In der Mittleren Tour, einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse M**, belegte er im Sattel von Suzan Platz drei. Kassandra Mohr sicherte sich in diesem Wettbewerb auf Never give up für den RC Hagen-Grinden Platz sieben. In der zweiten Abteilung holte Tobias Bremermann auf Corlestan Rang vier. Anabel Baumgart wurde im M*-Springen auf Corny Vierte der ersten Abteilung, während ihre Vereinskollegin vom RV Aller-Weser, Kimberly Yu-Tien Liu auf Noble Boy in der zweiten Abteilung Platz vier belegten.

In Stotel gab es einen weiteren Sieg für den Kreis Verden, denn dort gewann Anett Müller für den RV Graf von Schmettow auf Benecia, einer dreijährigen Hannoveraner Stute von Buckingham (MV Damsey), eine Reitpferdeprüfung. Mit Bellheim holte sie in einem weiteren Wettbewerb dieser Art Platz zwei. Im Sattel dieses Wallachs konnte sich Anett Müller auch in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A über den Ehrenrang freuen. Maresa Mindermann (RC Hagen-Grinden) holte auf Vitalis in Love, einer 12-jährigen Westfalen Stute von Vitalis (MV Mephistopheles), den Sieg in einer Dressurprüfung der Klasse E. Schon im Vorfeld wurde das Paar Dritte in einer E-Dressur. Fabienne Sanders (RV Aller-Weser) und Cyrano belegten im A**-Springen mit steigenden Anforderungen Platz vier.

In Glinstedt erreichte Ann-Kathrin Meyer für die RG Berkelsmoor auf Call me darling Platz fünf in einer Springpferdeprüfung der Klasse A*. Im Dressurviereck war Cornelia Fitzl für den RV Aller-Weser erfolgreich. Sie sicherte sich in der L*-Dressur mit Sunny Rose Platz fünf.

Der RFV Nordheide in Jesteburg veranstaltete ein Dressurturnier bis zur schweren Klasse. In einer Prüfung für Jungpferde, die auf M-Niveau ausgetragen wurde, erreichte Britta Baumgart auf Damsey’s Favourite für den RV Aller-Weser Platz vier. In der M**-Dressur wurde die erfahrene Reiterin auf Don Juans Dance Fünfte. Vor ihr blieb Vereinskollege Jörn Kubelke, der mit DeeJay Zweiter wurde. Er konnte sich im Sattel von Forsberg auf M*-Level ebenfalls den Ehrenrang schnappen. Thies Baumgart konnte sich auf Fragola in der Dressurreiterprüfung der Klasse L* über Platz zwei freuen und erreichte mit Dancefloor Rang fünf.

Beim RFV Nordwohlde siegte Relana Heinzel im Punktespringen der Klasse A*. Die Aller-Weser-Reiterin stellte Fibonacci vor, einen fünfjährigen Oldenburger Wallach von Fürst Jazz (MV Fidertanz). Vereinskollegin Louisa Marie Fleischer sicherte sich in dieser Prüfung mit Candy Rang vier. Swana Wölke (RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden) holte auf Indian Summer Platz vier im A*-Springen.