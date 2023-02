TSV Daverden zieht die Reißleine und trennt sich von Trainer Christoph Schweitzer

Von: Kai Caspers

Noch in der vergangenen Saison hatte Christoph Schweitzer Daverden zum Klassenerhalt geführt. Jetzt muss der Trainer den Verbandsligisten vorzeitig verlassen. © häg

Zwölf Spieltage vor Saisonende zieht Handball-Verbandsligist TSV Daverden die Reißleine und trennt sich von Trainer Christoph Schweitzer. Für ihn steht ab sofort Interimstrainer Henning Meyer in der Verantwortung.

Daverden – Im Januar des vergangenen Jahres hatte Christoph Schweitzer den Handball-Verbandsligisten TSV Daverden von Ingo Ehlers übernommen. Seinerzeit wollte Dirk-Oliver Kühl mit dieser Maßnahme einen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Mit Erfolg. Schweitzer führte die Grün-Weißen noch auf den sechsten Tabellenplatz. Doch nun sieht sich Daverdens Vorsitzender in Anbetracht der sportlichen Talfahrt erneut zum Handeln gezwungen und verkündete die Trennung von Schweitzer. Ab sofort steht Henning Meyer als Interimstrainer in der Verantwortung.

Vielleicht ist es ja auch dieses Mal der richtige Impuls, der die Köpfe frei werden lässt. Ich drücke Henning und der gesamten Truppe in jedem Fall die Daumen, dass die Ziele noch erreicht werden.

„Sportlich hinken wir den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Daher kann ich die Entscheidung natürlich akzeptieren. Zumal ich genau weiß, wie das Trainergeschäft funktioniert“, erklärt Schweitzer. „Aber der Zeitpunkt kommt schon überraschend, da die Signale vom Vorstand andere waren. Wir hatten uns eigentlich schon auf eine neue Saison verständigt. Und ich hätte auch sehr gerne weitergemacht. Zumal ich viel Zeit und Arbeit investiert habe“, betont der 43-Jährige. Dass die Daverdener das Zeug zum Klassenerhalt haben – davon ist Schweitzer fest überzeugt. „Das hat die Mannschaft letzte Saison eindrucksvoll bewiesen. Und da war sie zum Zeitpunkt meiner Übernahme in einer ähnlichen Situation. Vielleicht ist es ja auch dieses Mal der richtige Impuls, der die Köpfe frei werden lässt. Ich drücke Henning und der gesamten Truppe in jedem Fall die Daumen, dass die Ziele noch erreicht werden.“

Für Daverdens Vorsitzenden Dirk-Oliver Kühl steht für den Verein zu viel auf dem Spiel

Dass ihm der Schritt äußerst schwergefallen ist – daran lässt Dirk-Oliver Kühl keine Zweifel. „Leider hat das Handballgeschäft auch immer mal wieder unangenehme Seiten. Natürlich hätte ich gerne mit Christoph weitergearbeitet. Aber die Ergebnisse haben uns keine andere Wahl gelassen. Dafür steht für den Verein zu viel auf dem Spiel“, verweist Daverdens Vorsitzender beim möglichen Abstieg aus der Verbandsliga auch auf die Folgen für die eigene Reserve. „Woran es derzeit liegt? Ich weiß es nicht. Die Mannschaft hat sich ja nicht großartig verändert. Vielleicht können wir mit der Entscheidung ja eine gewisse Blockade in den Köpfen der Spieler lösen. Noch haben wir zwölf Spiele Zeit, um den Klassenerhalt zu realisieren“, so Kühl. „Ausreden gibt es jetzt keine mehr. Jetzt steht die Mannschaft in der Pflicht!“

Interimstrainer Henning Meyer bereits am Samstag gegen Seevetal/Ashausen gefordert

Als Nachfolger präsentierten die Daverdener mit Henning Meyer eine interne Lösung. „In dieser Situation ist es natürlich schwierig, jemanden zu finden. Daher sind wir froh, dass sich Henning zunächst einmal zur Verfügung stellt. Er kennt die Strukturen im Verein und die Mannschaft“, hofft Kühl dennoch zeitnah einen neuen Trainer präsentieren zu können. Zumal auch Meyer ganz deutlich zu verstehen gibt, „dass ich es aus zeitlichen Gründen nur für eine gewisse Zeit machen kann. Daher sollte in Kürze jemand gefunden werden“. Viel Zeit zur Eingewöhnung gibt es für Meyer nicht. Bereits am Samstag wartet mit der Partie gegen Seevetal/Ashausen das erste von zwölf Daverdener Endspielen. Meyer: „Bis dahin hoffe ich, dass ich bei allen die Köpfe freibekomme.“