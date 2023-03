Big Point des TSV Daverden im Kampf um den Klassenerhalt - 35:29 über Primus Aurich II

Von: Björn Lakemann

Schöpft mit Daverden wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt: Theo Gätjen. © Hägermann

Ein deutliches Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga setzte der TSV Daverden. Gegen Tabellenführer OHV Aurich II feierten die Gastgeber einen 35:29 (14:15)-Erfolg.

Daverden – „Bei uns hat alles gepasst. Die Mannschaft lebt und hat den Abstiegskampf angenommen. Wir waren extrem motiviert und die Gäste nicht ganz auf der Höhe. Das soll unsere überragende Teamleistung, in der jeder seinen Job erfüllte, aber gar nicht schmälern“, erklärte Interimstrainer Daniel Beinker. Dabei gab es den ersten Dämpfer schon vor dem Anpfiff. Keeper Sören Schmincke saß mit einer Fuß-Orthese auf der Ersatzbank und musste verletzt passen. Doch Dennis Emigholz, dem Kevin Mattfeldt als zweiter Torwart assistierte, hatte einmal mehr einen Glanztag erwischt und trug mit seinen 15 Paraden seinen Teil zum Coup bei.

Die Grün-Weißen erwischten einen Start nach Maß, denn Lennat Fettin stellte auf 6:4 (11.). Allerdings sollte es nicht so weitergehen. Die Auricher Drittligareserve, angeführt vom neunfachen Torschützen Nico Gronau und dem brettstarken Keeper Austen Müller, gab Zwischengas und korrigierte seinen Fehlstart. Spätestens beim 10:13 (24.) waren die zahlreichen und lautstarken Supporter der Grün-Weißen fast verstummt. Doch das Beinker-Team behielt die Ruhe und verkürzte durch Linksaußen Erik Beuße zur Pause auf 14:15 (29.).

Daverden spielt nach der Pause wie aus einem Guss

Das Kabinengetränk und Beinkers Ansprache hatten es augenscheinlich in sich gehabt. Die Daverdener spielten nach dem Wechsel wie aus dem Lehrbuch und Lajos Meisloh glückte nach einem 6:1-Lauf das 20:16 (39.). Zeit für ein intensives Gespräch bei den Gästen. Doch die Daverdener Dominanz wusste diese Auszeit nicht zu brechen. Der achtfache Torschütze Max Fromm stellte auf 24:17 (45.) und auch eine Rote Karte gegen Ole Fastenau (46.) veränderte nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Parkett. Spätestens beim 31:26 (Jannes Mahlmann, 54.) durfte der Tabellenvorletzte den Jubel-Rucksack aufmachen. Und tat dies nach Spielende auch ausgelassen und bildete einen wilden Siegerkreis. „Tabellenführerbesieger“, schmunzelte Torwartrainer Jens Bohling und Fromm strahlte in der Siegerkabine: „Ein geiles Spiel. Das hat übel Spaß gemacht und wir haben nie unsere Linie verloren.“

Tore TSV Daverden: Fromm (8), Meisloh (3), Gätjen (1), Klimach (1), Beuße (2), Fastenau (2), Koröde (4/2), Fettin (7), Wünsch (2), M. Emigholz (1), Mahlmann (4).