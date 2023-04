Für den TSV Daverden zählt nur ein Sieg

Von: Kai Caspers

Wieder dabei: Daverdens Jannes Mahlmann. © häg

Die Ausgangslage ist klar. Im Kampf um den Klassenerhalt zählt für Handball-Verbandsligist TSV Daverden im Heimspiel gegen den MTV Eyendorf (Sa., 17.30 Uhr) nur ein Sieg.

Daverden – Kein Wunder, dass sich Dirk-Oliver Kühl auch nicht großartig mit dem Gegner beschäftigen will. „Eyendorf ist in jedem Fall schlagbar. Aber das gelingt nur, wenn wir uns in der Deckung im Vergleich zur Partie in Hatten deutlich steigern“, fordert Daverdens Trainer. „Wir müssen Eyendorf zu schlechten Abschlüssen zwingen, um dann über Ballgewinne zu einfachen Toren zu kommen“, hat Kühl unter der Woche im Training verschärft am Tempospiel arbeiten lassen. „Aber auch im Positionsspiel wurden noch einmal neue Impulse gesetzt. Das Wichtigste ist aber, dass die Jungs mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Abschlüsse gehen. Denn daran hat es zuletzt doch etwas gehapert.“ Personell gibt es für die Gastgeber keine Probleme. Denn mit Ole Fastenau, Maximilian Fromm und Jannes Mahlmann kehren drei Rückraumspieler zurück in den Kader. Fehlen werden nur Marvin Bartels und Uli Mattfeldt. kc