Für Daverden beginnt nun die heiße Phase

Von: Kai Caspers

Steht mit Daverden unter Druck: Lars Koröde. © häg

Der Druck ist groß für Handball-Verbandsligist TSV Daverden. Eine Niederlage gegen Habenhausen wäre fatal im Kampf um den Klassenerhalt.

Daverden – Für Handball-Verbandsligist TSV Daverden beginnt mit der Partie gegen den ATSV Habenhausen II (Sa., 17.45 Uhr) die heiße Phase im Kampf um den Klassenerhalt. Der Druck – er könnte dabei größer kaum sein. Eine Niederlage wäre fast schon gleichbedeutend mit dem Abstieg in die Landesliga.

„Wir sind uns der Lage natürlich bewusst. Daher gibt es auch keine Ausreden“, verdeutlicht Daverdens Dirk-Oliver Kühl. Gleichwohl ist er davon überzeugt, dass sich die Mannschaft davon nicht beeinflussen lässt. „Trotz der Niederlage haben wir in Wilhelmshaven eine super Leistung gezeigt. Knüpfen wir daran an, werden wir das Spiel auch gewinnen“, ist Kühl überzeugt. Entscheidend ist für ihn, dass seine Mannschaft von Beginn an mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Partie geht. „Wir müssen in der Deckung vernünftig arbeiten und vorne konsequent die 1:1-Situationen suchen und erfolgreich abschließen. Angst haben wir definitiv keine, zumal uns Habenhausen von der Spielanlage liegt“, muss Kühl nur auf Maximilian Fromm und Uli Mattfeldt verzichten. kc