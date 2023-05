Daverdens Abstieg aus der Handball-Verbandsliga steht unmittelbar bevor

Von: Kai Caspers

Teilen

Einsatz fraglich: Daverdens Lennat Fettin. © häg

Die Ausgangslage ist klar. Um das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten, zählt für Handball-Verbandsligist TSV Daverden in der Partie bei der HSG Hunte-Aue Löwen (Fr., 20 Uhr) nur ein Sieg. Alles andere wäre drei Spieltage vor Saisonende mit dem sicheren Abstieg in die Landesliga verbunden.

Daverden - „Im Prinzip ist es eigentlich durch. Aber wir geben natürlich nicht auf und werden alles daran setzen, dass wir die Halle als Sieger verlassen“, erklärt Henning Meyer. Allerdings stehen die Vorzeichen laut Daverdens Trainer alles andere als gut. Mit Erik Beuße, Ole Fastenau und Jannis Mahlmann müssen die Gäste definitiv auf ein Trio verzichten. Fraglich sind zudem Lennat Fettin, Patrick Tielitz und Jonah Klimach. „Sollte es bei ihnen auch nicht gehen, wäre das schon extrem bitter“, erklärt Meyer. Die Gastgeber beschreibt Daverdens Trainer als routiniertes Team mit ordentlich Wurfkraft aus dem Rückraum. „Aber dafür spielen sie nicht unbedingt den schnellsten Ball. Da müssen wir den Hebel ansetzen, um über Tempospiel zum Erfolg zu kommen.“ kc